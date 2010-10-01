Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 31 копейку — до 78,56 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 85,17 рубля. Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил ситуацию на рынке валют.
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Экономика
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Общество
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Общество
В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры
В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Сотрудника аппарата правительства РФ проверяют на коронавирус
Некоторые помещения правительства России продезинфицированы после того, как один из сотрудников аппарата правительства мог заболеть коронавирусом.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Армия и оружие
В Одессе приземлился спецборт с 14-ю ранеными украинскими военнослужащими
Политика
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Шоу-бизнес
Адвокат Барановской назвал Аршавина «чемпионом по косякам»
Адвокат телеведущей Юлии Барановской заявил, что ее бывший муж, футболист Андрей Аршавин стал "чемпионом не по голам, а по косякам".
Гаджеты
До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad
Американская компания Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
Российские студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля
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Космос
Самая яркая планета за 23 года пройдёт мимо Земли 31 мая 2020 года
Обнаруженная 28 декабря прошлого года системой оповещения о столкновении с Землей астероидов, комета стала намного ярче, чем предсказывали ученые.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года
Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
Происшествия
Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников
Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.
Политика
Основатель Alibaba передал Минобороны РФ более 1 млн медицинских масок
Маски были доставлены из Китая в Россию самолетом ВКС, также Ма передал Минобороны 200 тысяч тест-систем для выявления коронавируса.
Шоу-бизнес
Иван Ургант поздравил 74-летнего Евгения Петросяна с рождением сына
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
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В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах против распространения коронавируса, которые будут действовать в столице во время нерабочей недели.
Энергетика
Bloomberg назвал падение цен на 60% «верхушкой айсберга»
Резкое падение биржевых нефтяных котировок — с начала года цена фьючерсов на нефть марок Brent и WTI упала примерно на 60% — это лишь «верхушка айсберга», на физическом рынке нефти цены упали еще сильнее, констатирует Bloomberg.
Общество
Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши
Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса.
Общество
ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян
Объединённые Арабские Эмираты дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.
Общество
В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом
Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
В нерабочую неделю детсады и школы закроются
25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.