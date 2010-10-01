Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 31 копейку — до 78,56 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 85,17 рубля. Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил ситуацию на рынке валют.
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Рубль демонстрирует снижение к доллару и евро

REGNUM04:06

Доллар в начале торгов превысил 79 рублей

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RT на русском03:01

Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

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Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.ру03:30

Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru23 марта в 03:25
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Комментарии

Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ вчера в 10:20
Общество

Писатель Акунин сообщил, что заболел коронавирусом

BFM.ru 10:49
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Мой город Чебоксары вчера в 10:31
Общество

В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры

В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
Уральский меридиан 09:19
Общество

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Газета.Ru 09:26
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Сотрудника аппарата правительства РФ проверяют на коронавирус

Некоторые помещения правительства России продезинфицированы после того, как один из сотрудников аппарата правительства мог заболеть коронавирусом.
BFM.ru 09:59
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Армия и оружие

В Одессе приземлился спецборт с 14-ю ранеными украинскими военнослужащими

Военное обозрение 09:24
Политика

Песков заявил о завершении саммита G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит G20 завершился.
RT на русском 10:20
Шоу-бизнес

Адвокат Барановской назвал Аршавина «чемпионом по косякам»

Адвокат телеведущей Юлии Барановской заявил, что ее бывший муж, футболист Андрей Аршавин стал "чемпионом не по голам, а по косякам".
Московский Комсомолец 10:48
Гаджеты

До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad

Американская компания Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4.
Evo-rus.com 08:26
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Общество

Российские студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
РИА Новости 00:29
Космос

Самая яркая планета за 23 года пройдёт мимо Земли 31 мая 2020 года

Обнаруженная 28 декабря прошлого года системой оповещения о столкновении с Землей астероидов, комета стала намного ярче, чем предсказывали ученые.
ИА Новороссия 24 марта в 13:58
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Доступ1 11:04
Общество

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
RT на русском 09:13
Происшествия

Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников

Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.
РИА Новости 07:20
Политика

Основатель Alibaba передал Минобороны РФ более 1 млн медицинских масок

Маски были доставлены из Китая в Россию самолетом ВКС, также Ма передал Минобороны 200 тысяч тест-систем для выявления коронавируса.
РЕН ТВ 07:18
Шоу-бизнес

Иван Ургант поздравил 74-летнего Евгения Петросяна с рождением сына

Вокруг ТВ вчера в 10:16
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 14:04
Общество

В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах против распространения коронавируса, которые будут действовать в столице во время нерабочей недели.
РБК 04:15
Энергетика

Bloomberg назвал падение цен на 60% «верхушкой айсберга»

Резкое падение биржевых нефтяных котировок — с начала года цена фьючерсов на нефть марок Brent и WTI упала примерно на 60% — это лишь «верхушка айсберга», на физическом рынке нефти цены упали еще сильнее, констатирует Bloomberg.
РБК 05:43
Общество

Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши

Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 08:46
Общество

ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян

Объединённые Арабские Эмираты дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.
RT на русском 08:12
Общество

В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом

Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:05
Общество

В нерабочую неделю детсады и школы закроются

25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.
Росбалт 10:34
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
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