Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 26 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль снизился к доллару и евро

Профиль23 марта в 03:57

Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов

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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

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Рубль демонстрирует снижение к доллару и евро

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Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru23 марта в 03:25

Индекс Мосбиржи упал на 4%. Евро достиг 87 рублей, доллар приближается к 81

Новая газета23 марта в 03:21
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Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 06:08
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В Кремле не видят оснований для продления выходной недели

Президент РФ Владимир Путин назвал конкретные даты общероссийской выходной недели, в настоящий момент никаких решений о продлении каникул нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
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Выплаты на поддержку семей с детьми начнутся на месяц раньше срока

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Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
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В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов

В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).
ToDay News Ufa вчера в 12:42
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Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
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Льва Лещенко перевели в реанимацию

Российская газета вчера в 15:11
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Четвёртый анонс инициативы Platinum4 состоится уже 1 апреля

PlatinumGames сделает свой четвёртый и последний анонс в рамках инициативы Platinum4 уже 1 апреля.
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Происшествия

В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя

Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
BFM.ru 00:29
Авто

В США идеальный ВАЗ-2102 продали за 1,4 млн рублей

В США на аукционе eBay был продан универсала ВАЗ-2102, состояние которого оценили как идеальное.
Letnews.ru 02:49
Транспорт

В России отменяются некоторые поезда между регионами

Пассажирам предлагается поехать на других поездах, либо же им вернут в полном объеме деньги за купленные билеты.
Вести.Ru вчера в 02:39
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Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Экономика

Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость

Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
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В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Экономика

Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина

Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Коммерсантъ 03:07
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Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю

В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Росбалт 02:06
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В Италии оценили помощь России в борьбе с коронавирусом

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Lenta.ru 03:56
Общество

В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе

Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
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Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Вести.Ru 24 марта в 11:56
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям.
Lenta.ru 05:55
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
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В Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки на 57 млн рублей

РЕН ТВ 05:21
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Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19

В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
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Стадион «Маракана» стал госпиталем для больных коронавирусом

Бразильский стадион "Маракана" стал госпиталем для больных коронавирусом, сообщает CNN.
Газета.Ru 06:12
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Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом

Учеными найдена связь между коронавирусом и гипертонией.
ToDay News Ufa 24 марта в 23:42
Общество

В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
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Песков: саммит G20 будет закрыт для прессы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит Большой двадцатки будет закрыт для представителей прессы.
Политическая Экспертиза 06:05
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В МВД предупредили о фейках на фоне коронавируса

Например, есть факты распространения информации о том, что злоумышленники, якобы, проникают в жилище граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса.
Вести Крым 24 марта в 09:13
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