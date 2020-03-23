Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 26 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль демонстрирует снижение к доллару и евро

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Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Индекс Мосбиржи упал на 4%. Евро достиг 87 рублей, доллар приближается к 81

Новая газета23 марта в 03:21
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Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе "Об обращении лекарственных средств", позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.
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Известный итальянский ученый-медик, руководитель института фармакологических исследований имени Марио Негри Джузеппе Ремуцци заявил, что в конце 2019 года в Италии появился неизвестный вирус, вызывающий пневмонию.
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Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что ему надоело частое упоминание в СМИ слова «коронавирус».
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