Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 26 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индекс Мосбиржи упал на 4%. Евро достиг 87 рублей, доллар приближается к 81
Новая газета23 марта в 03:21
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Комментарии
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Экономика
Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
Армия и оружие
Российская военная колонна в Италии попала на видео
Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
Здоровье
В больнице в Коммунарке рассказали, почему Путин надел желтый костюм
Во время визита в больницу в Коммунарке Владимир Путин носил защитный костюм как у врачей, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер на ютьюб-канале.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Политика
Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса
Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая заявила о болезни
Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Религия
В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь
В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Политика
В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
Здоровье
Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты
Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе "Об обращении лекарственных средств", позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.
Политика
Трамп хочет снять карантин в США к 12 апреля
25 марта президент США в интервью Fox News заявил, что уже к Пасхе (12 апреля) рассчитывает "открыть страну".
Игры
В игре Plague Inc. появится режим спасения мира от пандемии
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Италия отказывается подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устроил итоговый документ, итог видеоконференции стран Европейского Союза.
Здоровье
Итальянский ученый рассказал, когда коронавирус появился в Италии
Известный итальянский ученый-медик, руководитель института фармакологических исследований имени Марио Негри Джузеппе Ремуцци заявил, что в конце 2019 года в Италии появился неизвестный вирус, вызывающий пневмонию.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 683 человека
По последним сведениям, в мире новым коронавирусом заразились свыше 466 тыс. человек.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Общество
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе
Как сказано в релизе, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор сообщение с требованием удалить информацию о принятом приказе министра обороны «О введении в Москве комендантского часа».
Музыка
Игроки УНИКСа сделали пародию под песню UNO группы Little Big
Группа Little Big предложила повторить их танец из клипа под песню, созданную для "Евровидения".
Политика
Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
За сутки в России выявили 182 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в 18 регионах России официально подтверждены еще 182 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
Наука
Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом
Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Хоккей
Александр Овечкин: «Хотел бы забить 50 голов, но безопасность важнее»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что ему хочется забросить 50 голов в сезоне, однако он принимает во внимание сложившиеся обстоятельства из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Романцев рассказал о нервной реакции на коронавирус
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что ему надоело частое упоминание в СМИ слова «коронавирус».