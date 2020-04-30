По данным торговой площадки, курс доллара вырос до 73,29 рубля (+0,3%), курс евро — до 79,64 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро на МосБирже

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