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Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,96 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 37,35 копейки, составив 75,9645 рубля, свидетельствуют данные биржи.В источнике
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ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб

ТАСС03:33
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 24вчера в 03:26
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:15
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
Профиль

Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи до 75,94 руб

Профиль03:44
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:32
Компания

Курс доллара приблизился к 76 рублям

Компания03:19

В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание представителя Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru05:44
3

Мишель Бачелет призвала Россию расследовать инцидент с Навальным

Глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет призвала РФ провести расследование по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении Бачелет, распространенном офисом Верховного комиссара во вторник.
РИА Новости05:48
2

Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планета17:03
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Российский хоккейный клуб спародировал «переговоры Варшавы и Берлина»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» спародировал «переговоры Варшавы и Берлина», которые, по утверждению президента Белоруссии Александра Лукашенко, перехватила белорусская разведка.
Lenta.ru05:22

Киевские силовики три раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Подконтрольные Киеву подразделения ВСУ за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).
ИА Новороссия02:55

«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03
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В Японии одобрили функцию ЭКГ в Apple Watch

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало Apple разрешение на включение подобной функции в программное обеспечение в моделях 4-й и 5-й серий еще в сентябре 2018 года.
Vademecum17:07