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Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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Телеканал 360°

Рубль падает к доллару и евро

Телеканал 360°вчера в 07:20
Рамблер

Курс доллара: к чему приведет обвал рубля

Рамблервчера в 02:30
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб

ТАССвчера в 03:33
Компания

Курс доллара приблизился к 76 рублям

Компаниявчера в 03:19
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.рувчера в 03:15
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
Профиль

Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи до 75,94 руб

Профильвчера в 03:44

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года
Lenta.ruвчера в 15:33
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НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
Слово и Деловчера в 09:21
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