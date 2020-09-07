Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
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Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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