Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Смотрите также
Врач: Вакцина от гриппа спасет от любого штамма вируса. ЭКСКЛЮЗИВ
Мишустин высоко оценил темпы восстановления экономики России
Microsoft представила бюджетную игровую консоль Xbox Series S
Меркель пообещала общую реакцию стран ЕС на ситуацию с Навальным
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
В Подмосковье загорелись декорации «Главкино»
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Рожков из «Уральских пельменей» начал работать электриком
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open
Фильм Андрея Кончаловского показали на 77-м Венецианском кинофестивале
Сын Никаса Сафронова сообщил, что получил травму в турецком отеле
Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
Подробнее о событии