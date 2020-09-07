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Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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Телеканал 360°

Рубль падает к доллару и евро

Телеканал 360°вчера в 07:20
Профиль

Доллар вырос на открытии торгов Мосбиржи до 75,94 руб

Профильвчера в 03:44
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб

ТАССвчера в 03:33
Компания

Курс доллара приблизился к 76 рублям

Компаниявчера в 03:19
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.рувчера в 03:15
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
Рамблер

Курс доллара: к чему приведет обвал рубля

Рамблервчера в 02:30

Huawei установит третью версию HarmonyOS на новые смартфоны

Смартфон под управлением указанной ОС уже существует и, вероятно, выйдет на рынок в следующем году вместе с рядом новых устройств, включая ПК, планшеты, интеллектуальные носимые устройства и другие продукты IoT.
Asteraвчера в 02:28
30

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
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Мишустин высоко оценил темпы восстановления экономики России

Спад в российской экономике, вызванный пандемией коронавируса, оказался меньше, чем во многих других странах, а темпы восстановления ‒ выше, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 09:58
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52
2

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactorвчера в 03:45
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