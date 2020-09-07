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Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:10
Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолец03:35
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
Компания

Курс доллара превысил 75,6 рубля

Компания03:14
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 2403:26
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04
Профиль

Доллар подорожал до 75,59 рубля

Профиль03:26

Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.
ИноСМИ10:29

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру05:54
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Минфин предложил разрешить бизнесу платить налоги и сборы авансом

Как подчеркивает Минфин, у организации и ИП сохранится право уплачивать налоги, сборы, страховые взносы по существующей схеме, то есть на соответствующие налоговым обязательствам коды бюджетной классификации.
Российская газета06:46

Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ

Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия08:37
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