Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Смотрите также
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Россиянина оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19
Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»
Вышел трейлер сериала «Шерлок в России»
Церковный суд лишил сана клириков схимонаха Сергия
Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб
Новак Джокович дисквалифицирован на US Open
В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии
Минская милиция опровергла задержание Колесниковой
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Компания УАЗ обновила старый дизайн УАЗ «Буханки»
Стали известны имена 34-х россиян с «золотыми паспортами» Кипра
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Юлия Навальная выступила против участия Рошаля в лечении ее мужа
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Росздравнадзор выявил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой
Россиянина оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19
В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову
Стали известны имена 34-х россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Пятеро убийц саудовского журналиста Хашокджи получили по 20 лет тюрьмы
Новак Джокович дисквалифицирован на US Open
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном
Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
Подробнее о событии