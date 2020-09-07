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Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:10
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:32
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
Фонтанка.Ру

Евро на торгах движется к 90 рублям

Фонтанка.Ру03:27
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04
Профиль

Доллар подорожал до 75,59 рубля

Профиль03:26
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Россиянина оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга в первый раз назначил штраф гражданину, который после приезда из-за границы не сумел в положенный срок опубликовать на портале Госуслуг результаты теста на коронавирус.
РБК11:20
130

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ru06:59
1,4K

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

Представитель Путина заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно обнародованной записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в ходе которого обсуждалась ситуация с Навальным.
CT news07:55
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
132

Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ru5 сентября в 08:15

В России зарегистрированы тесты, выявляющие коронавирус за 15 минут

Новая тест-система, получившая название REAL RNA, выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образце биологического материала человека с высокой точностью 85% методом изотермической петлевой амплификации примерно в 5 раз быстрее по сравнению со стандартным ПЦР, на который тратится около полутора часов.
News.ru11:14