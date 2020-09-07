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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:32
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,59 рубля

ПРАЙМ04:34
Профиль

Доллар подорожал до 75,59 рубля

Профиль03:26
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04
Росбалт

Рубль в ходе торгов стал укрепляться к доллару и евро

Росбалт4 сентября в 03:47

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Весна02:49
4,2K

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным.
Ведомости06:19
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Марокко начнёт принимать иностранных туристов с 10 сентября

Национальная авиакомпания Марокко официально объявила, что начинает допускать в страну иностранцев из всех государств, гражданам которых не требуется виза, в том числе россиян, пишет портал TourDom.ru.
Аргументы и Факты09:16