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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:32
Фонтанка.Ру

Евро на торгах движется к 90 рублям

Фонтанка.Ру03:27
Росбалт

Рубль в ходе торгов стал укрепляться к доллару и евро

Росбалт4 сентября в 03:47
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,59 рубля

ПРАЙМ04:34
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
РБК06:42
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Нурмагомедов прокомментировал конфликт Дзюбы и Соболева

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт, в который оказались вовлечены игроки сборной России по футболу Артём Дзюба и Александр Соболев, выступающие за «Зенит» и «Спартак» соответственно.
Чемпионат08:05

Воронежец выздоровел после 90 дней в реанимации с COVID-19

Житель Воронежа выздоровел после коронавирусной инфекции, проведя 90 дней в реанимации, в том числе 76 дней на неинвазивной вентиляции легких, сообщает городская больница скорой медицинской помощи №1 на своей странице во "ВКонтакте".
РИА Новости08:41
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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В санкционный список ЕС войдет 31 официальное лицо Белоруссии

Европейский Союз намерен к середине сентября ввести персональные санкции в отношении 31 высокопоставленного государственного служащего Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификации на прошедших президентских выборах и нарушения прав человека, сообщает Reuters.
РАПСИ06:10
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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