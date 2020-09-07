Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 75,59 рубля
Смотрите также
Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» возобновились
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Адвокат Ефремова заявил об отсутствии прямых доказательств вины актера
В Москве умер актёр Сергей Колтаков
В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность
Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами
Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП
19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
Защита Фургала обжаловала продление его ареста
Памфилова предложила перенести единый день голосования
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи
«Супербактерии» выжили, проведя в условиях отрытого космоса три года
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19
Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года
Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
Оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера Грузии
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России
Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
Подробнее о событии