Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,57-68,71 руб.
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Доллар подорожал до 68,73 рубля

Профиль12:48

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру03:12

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:07

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Газета.Ru03:18

Рубль снижается к иностранным валютам на старте торгов

Экономика сегодня03:14

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:23

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,62 руб

ТАСС03:04
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца

Невские Новости вчера в 15:01
6,8K
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Шоу-бизнес

Тимати и Джиган выпустили совместный клип и спели про Егора Крида

Своё обещание артисты сдержали - сегодня вышел новый клип с участием музыкантов. Тимати выпустил видео на композицию под названием «Хавчик».
Bimru.ru 10:26
Общество

От коронавируса в мае в Москве умерли 2757 человек

Отмечается, что смертность за май выше показателей предыдущего месяца в связи с тем, что на конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавирусом в Москве.
Говорит Москва 07:18
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Происшествия

Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте

Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест на срок до 9 августа.
Известия 10:25
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Происшествия

Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым

Об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений вспомнила возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова.
News.ru 05:12
7
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
1,7K
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
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Происшествия

Названа возможная причина разлива топлива в Норильске

«По факту аварии, связанной с разгерметизацией топливного бака № 5 с нефтепродуктами, установлено, что предположительной причиной пролива нефтепродуктов, начавшегося у основания резервуара, стала просадка бетонной площадки, на которой он установлен, что привело к отрыву дна от боковых стенок», — сообщает Росприроднадзор.
Территория новостей 10:33
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Происшествия

В Новой Москве обвалился автомобильный мост

По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
РБК 12:45
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Транспорт

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность дорог в Москве достигла девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
RT на русском 12:04
17
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
668
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Политика

Еврокомиссия: РФ и КНР вели «дезинформационные кампании» в пандемию

Авторы документа утверждают, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай», задействованы в операциях влияния и дезинформационных кампаниях на территории ЕС и в других странах мира.
REGNUM 07:08
81
Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
671
Космос

В Австралии готовятся построить самый мощный телескоп в мире

Ридус 10:23
Происшествия

Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего

Известия 12:38
7
Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
4
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
1,8K
Политика

Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
146
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
1,2K
Политика

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Граница РФ и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль и будет возможность для снятия существующих из-за нее ограничений для возобновления как авиа, так и других видов сообщения между двумя странами, это может произойти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям.
РИА Новости 09:23
12
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене

На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01
52
Кино

Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

Киноафиша России вчера в 02:48
13
Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала показали последний выпуск передачи "Пусть говорят" с участием журналистки Юлии Норкиной в качестве эксперта шоу.
РИА Новости 08 июня в 19:07
38
Наука

Обнаружили предшественника Великой китайской стены

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
26
Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

AvtoVolgograda.ru 08 июня в 07:08
73
Авто

Гигантскую свалку брошенных суперкаров в Дубае показали на видео

Оказывается, Дубай может похвастаться не только высоченными небоскребами, идеально ровными дороги, роскошными отелями и пляжами, но и гигантским количеством брошенных суперкаров.
Новые автомобили 12:30
7
Происшествия

В Мюнхене неизвестные въехали на машине в группу людей

Уточняется, что злоумышленники сначала въехали на автомобиле в группу людей, а затем вышли из машины и начали их избивать.
RT на русском 12:33
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
3K
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