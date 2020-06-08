Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снижается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

В начале торговой сессии во вторник, 9 июня, рубль снижается к доллару и евро, несмотря на несколько дней роста и дорожающую нефть, гласят данные Московской биржи. По данным на 10.03 мск, курс доллара поднялся на 30 коп. и составил 68,5 руб.
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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

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Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым

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