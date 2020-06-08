Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
В начале торговой сессии во вторник, 9 июня, рубль снижается к доллару и евро, несмотря на несколько дней роста и дорожающую нефть, гласят данные Московской биржи. По данным на 10.03 мск, курс доллара поднялся на 30 коп. и составил 68,5 руб.
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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни
Интерфаксвчера в 03:26
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Югополис 12:03
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Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
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Освящение главного храма Вооруженных сил России перенесли на 14 июня
Великое освящение главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» перенесли на более ранний срок, передает РБК.
Аргументы и Факты 09:12
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Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
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Помощник экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Семина Юрий Батуренко покинул клуб, передает сайт "железнодорожников".
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Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
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Лига чемпионов УЕФА может возобновиться 8 августа
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиянам в будущем будет стыдно за присоединение Крыма в состав России.
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Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
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