Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,57-68,71 руб.

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

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