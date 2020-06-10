Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,57-68,71 руб.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 23:23, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru 11:53
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест
Право.ру вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Бойфренд Бузовой попал в аварию во время съемок нового клипа
Рэпер Давид Манукян попал в аварию во время съемок нового клипа, когда артист снимал сцену с ездой на автомобиле.
Пятый канал 08:22
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Общество
Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России
Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам.
РБК 23:00
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня
Российская газета 13:38
Киберспорт
Популярность Sea of Thieves в Steam ежедневно растёт
В последнем обновлении Sea of Thieves стимулирует игроков возвращаться в моря ежедневно, так как появляются новые задания и награды с косметическими элементами для зрителей Twitch.
Городской портал Новый Нижний 06:00
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Здоровье
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета 22:08
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой
В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как потеряла ребенка из-за интимных фото
Певица призналась, что долгое время мечтала родить Тарзану (Сергею Глушко) второго ребенка, однако ей никак не удавалось забеременеть.
Paparazzi.ru 16:15
Наука
Петербургские ученые смогли воссоздать мозг динозавра в 3D
Российские палеонтологи разработали первую подробную виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра.
МедиаПоток вчера в 03:13
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань 02:17
Кино
HBO Max удалила фильм «Унесенные ветром» из-за романтизации расизма
Представитель HBO Max сообщил, что "Унесенные ветром" 1939 года в конечном итоге вернутся на платформу с примечаниями об историческом контексте фильма и осуждением экранизации расизма.
NewInform 02:24
Политика
В оговорке Путина нашли название нового министерства
Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM 21:52
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ
Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.
Давыдов.Индекс 14:27
Технологии
Эксперт предупредил об опасности использования чужой зарядки смартфона
В результате поддельная зарядка может стать причиной пожара или просто вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение.
РЕН ТВ 21:29
Здоровье
Напряженная обстановка по коронавирусу сохраняется в Миассе
Как отметил губернатор, обстановка по коронавирусу на Южном Урале по-прежнему напряженная, но есть потенциал улучшения ситуации.
Миасский рабочий 03:44
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия 22:07
Общество
Главврач Коммунарки Проценко прибыл в Дагестан
Московский Комсомолец 15:44