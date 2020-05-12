Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
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Курс евро упал до 79,44 рубля

Газета.Ru06:55

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,7 рубля

ТАСС03:04

Курс рубля на 12 мая 2020 года: доллар вырос до 73,7 рубля, евро – 79,78 рубля

Комсомольская правда03:19

Курс доллара на МосБирже вырос

News.ru03:18

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:25

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Доллар в Самаре можно купить за 74,15 рубля

Самара-ГИС03:20
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Доллар и евро подешевели на торгах 11 мая

КП - Беларусьвчера в 07:01
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 07:18, Ашберн

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В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

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В Омске с опрокинувшегося катера в Иртыш попали нефтепродукты

Омск, 12 мая 2020, 14:09 — REGNUM В Омске произошло опрокидывание катера, пережившего зиму на Иртыше.
REGNUM 07:09
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
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Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
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Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
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Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

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В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских

Российская газета 02:59
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Общество

В ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Северная и Южная Америка стали центром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
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Музыка

Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров

Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Наука

Названы сочетания продуктов, провоцирующие развитие деменции

Эксперты озвучили сочетания продуктов, провоцирующие развитие деменции.
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Политика

Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках

Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
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Готовец стал игроком «Авангарда»

«Авангард» заключил контракт сроком на один год с 28-летним белорусским защитником Кириллом Готовцом, сообщает официальный сайт омичей.
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Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
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Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
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Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
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Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара

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Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Политика

В команде Зеленского осудили Гордона за интервью с Поклонской

Представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил украинского журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутат Госдумы Натальи Поклонской.
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Что касается самого смартфона, то он будет иметь поворотный дисплей, а также он будет иметь новый форм-фактор.
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Симеоне — Клоппу: «Футбол похож на бокс — нужно знать, когда атаковать»

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о словах наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который осудил стиль игры мадридцев в их очном противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой в четвертьфинал вышли "матрасники".
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Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

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Каннский фестиваль 2020 года отменили

"На сегодняшний день проведение [кинофестиваля] в офлайн-режиме кажется нам затруднительным, поэтому мы планируем анонсировать фильмы из (изначального официального) списка в начале июня", — приводит журнал Variety слова официального представителя события.
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