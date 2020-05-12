Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

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