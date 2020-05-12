Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
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Рубль умеренно укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:26

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Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с апреля

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RT на русском03:01

Курс доллара снизился до 73,58 рубля

ТАСС03:06

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:15

Курс доллара стал ниже 73 рублей впервые с 30 апреля

Газета.Ruвчера в 09:36
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Сегодня, 12 мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков был госпитализирован в связи с выявлением у него коронавирусной инфекции.
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Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье

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