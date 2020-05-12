Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
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Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
Здоровье
Проценко: в Коммунарке находятся 317 пациентов
Вести.Ru 01:40
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами
Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, рассказал РБК вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
РИА Новости 02:53
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Сегодня, 12 мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков был госпитализирован в связи с выявлением у него коронавирусной инфекции.
Астрахань.Ру вчера в 08:45
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
Общество
За сутки в РФ зарегистрировано 10 тысяч новых случаев коронавируса
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Интерфакс 03:44
Общество
В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру
Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Коммерсантъ 01:57
Общество
Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми
Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки.
Право.ру вчера в 02:14
Общество
Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Происшествия
Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье
Штормовой ветер в Забайкалье Цитата из канала газеты "Вечорка" В Забайкальском крае вновь объявлено штормовое предупреждение.
REGNUM 03:32
Политика
Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
Экономика
Дефицит бюджета США в апреле вырос на рекордные $738 миллиардов
Дефицит бюджета США в апреле увеличился на рекордные $738 миллиардов, поскольку государственные расходы на смягчение последствий пандемии для экономики резко возросли, а налоговые поступления упали.
Вести.Ru вчера в 22:27
Здоровье
Госпиталь в парке «Патриот» вместит более 1,4 тысячи пациентов с COVID
Инфекционный госпиталь в парке "Патриот" сможет принять более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом.
Радио Sputnik вчера в 14:52
Армия и оружие
Иран получил предложения по поставке вооружений от ряда стран
Тегеран получал предложения по поставке военной техники и оборонительных вооружений от ряда стран, планирует определенные шаги после снятия ограничений, заявил в интервью РИА Новости посол Исламской республики в РФ Казем Джалали.
РИА Новости 04:16
Общество
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
Правительство РФ расширило перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса, добавив туда торговлю через автоматы и народные промыслы.
РИА Новости 03:56
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Происшествия
Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове
В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Общество
В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом
В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия вчера в 15:57
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 85 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 13 мая зафиксировано 85 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:24
Политика
Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»
Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
Газета.Ru 03:59
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Кино
Определен самый популярный фильм в период самоизоляции
Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14