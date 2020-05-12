Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
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Комментарии
Здоровье
В ФМБА рассказали о новом клиническом проявлении коронавируса
«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:58
Кино
Зрители не оценили фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
На сайте Rotten Tomatoes ленту высоко оценила половина зрителей и только треть критиков, на портале IMDb "Лицу со шрамом" поставили 5,5 из 10 баллов.
Газета.Ru вчера в 07:41
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в коме по неназванной причине
Gazeta.SPb вчера в 16:34
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
Общество
МВД опровергло данные о росте домашнего насилия в период самоизоляции
Утверждения о росте домашнего насилия в России в период всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции не имеют объективных подтверждений.
News.ru 03:30
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Политика
Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 04:56
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
По словам Егорова, всего с 1 мая за субсидиями обратились 307 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 227 тысяч соответствуют необходимым критериям, и это только 18% из тех, кто, по данным Налоговой службы, имеет право на господдержку.
Российская газета вчера в 11:33
Общество
Минпросвещения переносит ЕГЭ на неопределенные сроки
Как сообщает источник, в Министерстве просвещения перенесли ЕГЭ на неопределенный срок.
Голос времени 01:24
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов в рамках проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Здоровье
Росздравнадзор поручил проверить Минздрав Дагестана
По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено Территориальному органу Росздравнадзора по Дагестану организовать и провести проверку Минздрава республики.
Черновик 02:47
Экономика
Доллар растет, поскольку Пауэлл отверг отрицательные ставки
REUTERS / Thomas White Доллар продолжил рост против основных валют в четверг после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл опроверг слухи о том, что политики будут вводить отрицательные процентные ставки.
Profinance.ru 03:25
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Фигурное катание
«Устал от этой помойки»: хореограф Тутберидзе удалил посты о Трусовой
Нева Спорт 01:18
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
В компании сочли тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД не соответствующими текущему моменту Глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне резкого падения цен на сырье предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить тарифы транспортных монополий.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Технологии
Для Windows бесплатно раздают альтернативу Microsoft Office
В онлайн-магазине Microsoft Store началась бесплатная раздача офисного пакета Ultra Office.
Российская газета 12 мая в 10:00
Экономика
Госдума установит прожиточный минимум должника
Москва, 14 мая 2020, 11:56 — REGNUM Законопроект о неприкосновенном прожиточном минимуме внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.
REGNUM 04:56
Политика
Галочка, ты сейчас умрешь! Почему голосование через почту и «Госуслуги» уничтожит выборы в России
Законопроект о возможности интернет-голосования (и даже голосования по почте) принят Госдумой.
Новая газета вчера в 14:16
Общество
Во Владимирской области выявили 45 новых случаев коронавируса
14 мая во Владимирской области лабораторно подтвердили ещё 45 случаев заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Владимир 04:12
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49