Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

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Общество МВД опровергло данные о росте домашнего насилия в период самоизоляции Утверждения о росте домашнего насилия в России в период всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции не имеют объективных подтверждений.

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 1

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Общество Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов. 583

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Политика Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер. 24

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Технологии Для Windows бесплатно раздают альтернативу Microsoft Office В онлайн-магазине Microsoft Store началась бесплатная раздача офисного пакета Ultra Office.

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