Финансы

Мой БрянскМой БрянскРубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,7 рубля. На открытии торгов Московской биржи курс доллара поднялся к рублю на 0,41% и составляет 73,7 рубля, курс евро поднялся на 0,28%, до 79,78 рубля, передаёт ТАСС. По данным торговой площадки к 10:18 мск курс рубля начал расти.
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Курс рубля вырос к доллару и евро

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Рубль стабилен к бивалютной корзине в начале торгов

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Курс доллара на Московской бирже превысил 74 рубля

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На торгах 14 мая курс доллара снова вырос

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