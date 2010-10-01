Финансы
Мой БрянскРубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,7 рубля. На открытии торгов Московской биржи курс доллара поднялся к рублю на 0,41% и составляет 73,7 рубля, курс евро поднялся на 0,28%, до 79,78 рубля, передаёт ТАСС. По данным торговой площадки к 10:18 мск курс рубля начал расти.
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Комментарии
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«Бешикташ» сообщил о восьми случаях заражения коронавирусом
Напомним, что матчи высшего дивизиона чемпионата Турции возобновятся 12 июня.
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У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти
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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
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Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова
Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова Мосгорсуд отменил решение Дорогомиловского районного суда столицы о продлении до 19 сентября срока содержания под стражей адвокату Дагиру Хасавову, который обвиняется в угрозах свидетелю по делу бывших руководителей Дагестана.
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Расходы на ядерное оружие в мире выросли до рекордных значений
По данным экспертов, расходы на производство ядерного оружия в мире за прошлый год выросли 10%.
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Симферополь, 14 мая 2020, 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей.
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