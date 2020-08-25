Российская национальная валюта показывает рост к доллару и евро в начале новой торговой сессии, следует из данных Московской биржи. Торги на бирже 28 августа начались с того, что курс доллара упал на 39 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, составив 74,57 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро на Мосбирже

Политика Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие на то, чтобы баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии, передает РИА "Новости". 32

Общество Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России Эпидемия коронавируса в России закончится в течение полугода. Такой срок назвал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости. 183

Энергетика «Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России Письмо в Правительство России с предложением по корректировке внутренних цен на нефть из-за пандемии коронавируса направила компания «Роснефть», 28 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. 2

Политика В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам. 254

Хоккей НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США Ранее из-за полицейского насилия приняли решение приостановить матчи в НБА, MLS, MLB, а также ATP и WTA.Напомним, новая вспышка протестов в США возникла после убийства темнокожего Джейкоба Блейка, которого застрелили полицейские во время того, как он садился в машину после того, как он пытался разнять двух конфликтующих женщин.

Общество Депутат Марченко поддержал инициативу ликвидации ПФР Ликвидация Пенсионного форда России может стать хорошей альтернативой для нашей страны, заявляет депутат Государственной Думы Евгений Марченко. 2

Религия Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа. 16

Общество Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская. 321

Политика Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Руне Реселанд в связи с высылкой российского дипломата из Осло. 2

Происшествия Депутат Госдумы пойдет под суд за крупнейшую взятку в истории России Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки на сумму три миллиарда рублей. 16

Футбол «Аталанта» достигла договоренности о покупке Миранчука Московский "Локомотив" и "Аталанта" достигли договоренности о переходе полузащитника Алексея Миранчука.

Здоровье Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса). 17

Экономика Вторичное жилье в Саратове подорожало на 4,5% Средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья в августе в Саратове составила 45,8 тыс. руб. (10-й показатель в ПФО). 5

Общество Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни. 219