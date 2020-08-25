Финансы
Экономика сегодняРубль укрепился к доллару и евро на Мосбирже
Российская национальная валюта показывает рост к доллару и евро в начале новой торговой сессии, следует из данных Московской биржи. Торги на бирже 28 августа начались с того, что курс доллара упал на 39 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, составив 74,57 рубля.
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Авто
«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest
Тарантас Ньюс вчера в 23:29
Культура
К 100-летию ТАССР на телеканале «Россия-24» покажут фильм о Татарстане
Трудовая слава (Хезмәт даны) 03:09
Политика
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие на то, чтобы баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России закончится в течение полугода. Такой срок назвал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:54
Энергетика
«Роснефть» предложила скорректировать цены на нефть в России
Письмо в Правительство России с предложением по корректировке внутренних цен на нефть из-за пандемии коронавируса направила компания «Роснефть», 28 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.
ИА Красная Весна 04:51
Кино
После реконструкции в Севастополе открылся кинотеатр «Россия»
В Севастополе открыли кинотеатр "Россия", где только закончилась реконструкция. Торжественное открытие приурочили ко Дню российского кино.
Krym.News 03:18
Политика
В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна вчера в 08:25
Хоккей
НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США
Ранее из-за полицейского насилия приняли решение приостановить матчи в НБА, MLS, MLB, а также ATP и WTA.Напомним, новая вспышка протестов в США возникла после убийства темнокожего Джейкоба Блейка, которого застрелили полицейские во время того, как он садился в машину после того, как он пытался разнять двух конфликтующих женщин.
Vprognoze.ru 03:25
Общество
Депутат Марченко поддержал инициативу ликвидации ПФР
Ликвидация Пенсионного форда России может стать хорошей альтернативой для нашей страны, заявляет депутат Государственной Думы Евгений Марченко.
Народные новости вчера в 14:00
Религия
Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM 01:58
Общество
Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат
Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.
RT на русском 04:05
Общество
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Российский президент Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида", которая соединяет Керчь с Севастополем и Симферополем.
Газета.Ru вчера в 13:07
Армия и оружие
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Неизвестные разбили машину журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель рассказал, что неизвестные разбили стекла его автомобиля и прокололи все шины.
МР7.ру 04:14
Политика
Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Руне Реселанд в связи с высылкой российского дипломата из Осло.
REGNUM 05:06
Политика
В сейме Латвии назвали необходимым «ненавистный русский язык»
Серьёзные проблемы с Рижским портом требуют контактов и переговоров, которые придётся вести "на ненавистном русском языке".
REGNUM 03:14
Футбол
«Зенит» пожаловался в РФС на судейство в игре с «Динамо»
Питерский «Зенит» пожаловался в экспертно-судейскую комиссию на судейство в матче пятого тура РПЛ против «Динамо».
ProstoProSport 01:28
Происшествия
Депутат Госдумы пойдет под суд за крупнейшую взятку в истории России
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении взятки на сумму три миллиарда рублей.
Lenta.ru 04:51
Футбол
«Аталанта» достигла договоренности о покупке Миранчука
Московский "Локомотив" и "Аталанта" достигли договоренности о переходе полузащитника Алексея Миранчука.
Российская газета 03:05
Футбол
Экс-рефери Федотов дал оценку падению Малкома в штрафной «Динамо»
Газета.Ru вчера в 03:47
Здоровье
Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии
Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
РИА Новости вчера в 13:48
Экономика
Вторичное жилье в Саратове подорожало на 4,5%
Средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья в августе в Саратове составила 45,8 тыс. руб. (10-й показатель в ПФО).
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 08:56
Общество
Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс 03:20
Общество
Маск связал задержание россиянина c подготовкой кибератаки на Tesla
Объектом атаки, которую якобы готовил россиянин Егор Крючков, был завод Tesla в Неваде, написал в Twitter основатель и гендиректор компании Илон Маск.
РБК 01:16
Культура
Оскар Кучера покинул программу Кудрявцевой на НТВ
News-24.ru вчера в 10:17
Здоровье
Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях
Если у человека происходит хроническое воспаление, то клетки наслаиваются друг на друга.
Evo-rus.com 01:41