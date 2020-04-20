Финансы

ФинмаркетФинмаркетДоллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»

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Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,8956 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 90,56 коп.
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Рубль продолжает дешеветь

Восток-Медиа05:46

Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

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Доллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»

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