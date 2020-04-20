Финансы
ФинмаркетДоллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»
Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,8956 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 90,56 коп.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Саудовская Аравия примет дополнительные меры по урегулированию рынка
Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.
Газета.Ru 10:49
Общество
У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус
«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28
Общество
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции
ProGorodChelny.ru вчера в 10:13
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» отказались от Aviasales
Авиакомпании не согласны с комиссией поисковика «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов через метапоисковик Aviasales с 1 мая.
Коммерсантъ 09:26
Религия
Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Коронавирус выявлен на 37 территориях Нижегородской области
Факты заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) выявлены на территории 37 районов и городских округов Нижегородской области.
Бизнес News. Время зарабатывать 09:04
Экономика
Греф прокомментировал введение налога на доходы по вкладам
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову прокомментировал введение в России налога на доходы по вкладам.
RT на русском 10:42
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru 05:54
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
Лукашенко возмутился масками и антисептиками в школах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение, что в некоторых школах страны учащимся необходимо носить маски и использовать антисептики.
RT на русском 09:26
Здоровье
В Златоусте Челябинской области два медика заразились коронавирусом
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила о двух медработниках из Златоуста, у которых после контакта с больными пневмонией был диагностирован COVID-19.
RuNews24.ru 08:51
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Авто
Новый кроссовер Subaru получит имя Evoltis
Новый электрический кроссовер Subaru, который японская марка разрабатывает вместе с партнерами из Toyota, назовут Evoltis.
Автоновости дня вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Страдающий от отсутствия концертов Киркоров распродает свои костюмы
В эпоху пандемии и вынужденной самоизоляции Филипп Киркоров вынужден отказаться от концертов и корпоративов, приносивших ему солидный доход.
Ruposters.ru 07:39
Общество
Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу
Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Политика
Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru вчера в 07:17
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Киберспорт
Cyber Legacy – Team Empire Hope: не должно возникнуть проблем
Впереди ещё выступления на SIGUL PL и SECTOR, где уже команды пересекались и Legacy победили в серии 2-0, так что в данной квалификации проблем возникнуть не должно.
Legalbet вчера в 01:55
Авто
В России стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство базовых версий кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Автоновости дня вчера в 08:59
Происшествия
Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
В Мордовии бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) пойдет под суд за организацию рабского труда.
Lenta.ru 06:36
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Политика
Песков рассказал о звонках Путина министрам «одной кнопкой»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о звонках главы государства Владимира Путина министрам «одной кнопкой», сообщает Telegram-канал Life Shot.
Lenta.ru 10:24
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Государственной думе РФ узаконят права соседей по даче.
Evo-rus.com 08:54
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Общество
Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире
Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
Югополис 10:38