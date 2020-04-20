Финансы
ФинмаркетДоллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»
Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,8956 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 90,56 коп.
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Комментарии
Здоровье
В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против принудительной самоизоляции
CBS Media вчера в 14:58
Хоккей
У хоккеиста из команды Лукашенко выявлен коронавирус
Взгляд.ру 09:43
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Происшествия
В красноярском глазном центре почти у 90 человек выявили коронавирус
Почти 90 пациентов и медицинских работников глазного центра в Красноярске, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, заболели COVID-19, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
РИА Новости 09:10
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
Политика
Лавров заявил о возможном выходе США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что, скорее всего, в Вашингтоне уже приняли решение выйти из Договора по открытому небу.
ПолитРоссия 04:53
Наука
Вакцина от разных штаммов коронавируса успешно испытана на обезьянах
Организм всех подопытных животных примерно через одну-две недели после введения препарата начал вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать разные штаммы SARS-CoV-2.
Российская газета 07:16
Общество
ВОЗ посоветовала Белоруссии ввести карантин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советовала Белоруссии для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 принять более жесткие меры – вплоть до введения карантина или, возможно, комендантского часа, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.
РИА Новости 08:41
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Происшествия
Прохожие пытались линчевать виновника ДТП
Очевидцы аварии, как свидетельствует видеозапись, опубликованная «Мэшем», забрались на автомобиль виновника ДТП и стали бить стекла руками и ногам, вероятно, в попытке проникнуть внутрь.
Рамблер 08:19
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
Беглов не исключил введения пропускного режима в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что правительство города готово к разным сценариям развития событий с коронавирусом.
Мойка78 07:14
Общество
ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, имеет животное происхождение.
ТАСС 05:16
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Религия
Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Экономика
Греф выступил против раздачи денег всем россиянам
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем желающим («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям.
Коммерсантъ 09:11
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Экономика
Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
Ведомости 04:46
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Общество
Россияне назвали причины неполучения выплат от государства из-за кризиса
Среди основных причин, по которым россияне остались без поддержки, лидирует ответ, что такие меры поддержки не подходят по каким-либо причинам (17%).
РБК 09:51
Происшествия
В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в городе Богданович Свердловской области, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
РИА Новости 06:12
Экономика
Греф спрогнозировал затяжной кризис из-за коронавируса
Кризис в мировой экономике может продлиться год-два при отсутствии вакцины от коронавируса, заявил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Компания 07:40