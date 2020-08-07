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Рубль снижается к доллару и евро на торгах Мосбиржи

Доллар подорожал на 43 копейки — до 73,71 рубля, следует из данных Московской биржи утром 7 августа. Курс евро расчетами "завтра" на 10:06 вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на 29 копеек — до 87,32 рубля.В источнике
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ПРАЙМ

Рубль вечером снижается к доллару и растет к евро, дешевеющему на форексе

ПРАЙМвчера в 14:29
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 60 копеек, евро — на 55

Банки.рувчера в 06:00
Росбалт

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалтвчера в 06:24
Интересант

Официальный курс евро на выходные вырос до 87,17 рубля. Доллар прибавил 60 копеек

Интересантвчера в 06:02
Финмаркет

Рубль вечером слабеет к доллару и укрепляется к евро вслед за динамикой валют на Forex

Финмаркетвчера в 12:35
Телеканал 360°

Рубль упал относительно доллара и евро

Телеканал 360°6 августа в 10:41
Интерфакс

Рубль укрепился к доллару и подешевел к евро на старте торгов

Интерфакс6 августа в 03:44
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 7 августа: доллар и евро на торгах подорожали

КП - Беларусьвчера в 09:18

Липчане повторно заражаются COVID-19

В коронавирусный госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи в Липецке госпитализировали мужчину, у которого повторно диагностировали COVID-19.
Gorod48вчера в 07:52
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Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержан сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки.
Lenta.ru18:30
38

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании до плюс 6 градусов

В субботу, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на северо-востоке Центрального федерального округа местами пройдет кратковременный дождь, в Костромской области с грозой.
Российская газета17:31
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Александр Рогов делится модными советами, как подготовиться к онлайн-премьере фильма «(Не)случайные истории»

Александр Рогов на съемочной площадке фильма «(Не)случайные истории» Премьера пройдет в онлайн-формате, поэтому совершеннолетние пользователи IQOS смогут насладиться просмотром фильма, где бы они ни находились.
InterModa.Ru5 августа в 15:30