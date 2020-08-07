Рубль снижается к доллару и евро на торгах Мосбиржи
Доллар подорожал на 43 копейки — до 73,71 рубля, следует из данных Московской биржи утром 7 августа. Курс евро расчетами "завтра" на 10:06 вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на 29 копеек — до 87,32 рубля.В источнике
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