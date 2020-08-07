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Рубль снижается к доллару и евро на торгах Мосбиржи

Доллар подорожал на 43 копейки — до 73,71 рубля, следует из данных Московской биржи утром 7 августа. Курс евро расчетами "завтра" на 10:06 вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на 29 копеек — до 87,32 рубля.В источнике
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ПРАЙМ

Рубль вечером снижается к доллару и растет к евро, дешевеющему на форексе

ПРАЙМвчера в 14:29
Интерфакс

Рубль укрепился к доллару и подешевел к евро на старте торгов

Интерфакс6 августа в 03:44
Росбалт

Установлены официальные курсы доллара и евро на выходные

Росбалтвчера в 06:24
Интересант

Официальный курс евро на выходные вырос до 87,17 рубля. Доллар прибавил 60 копеек

Интересантвчера в 06:02
Свободная Пресса

Курс валют: Центробанк объявил, что доллар и евро вырастут в выходные

Свободная Прессавчера в 05:51
Банки.ру

Официальный курс доллара вырос на 60 копеек, евро — на 55

Банки.рувчера в 06:00
Финмаркет

Рубль вечером слабеет к доллару и укрепляется к евро вслед за динамикой валют на Forex

Финмаркетвчера в 12:35

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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Звезда «Уральских пельменей» вернется на завод из-за безденежья

Актер и участник проекта «Уральские пельмени» Роман Постовалов в одном из интервью признался, что если его финансовое положение не придет в норму, он вынужден будет вернуться на завод.
Территория новостейвчера в 08:33
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
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