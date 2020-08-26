На открытии торгов в среду, 26 августа, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 25 копеек — до 75,58 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в ходе торгов 26 августа

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