Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро в ходе торгов 26 августа
На открытии торгов в среду, 26 августа, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 25 копеек — до 75,58 рубля.
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Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 90 новых случаев коронавируса
На Кубани седьмые сутки подряд от COVID-19 умирает по три человека В минувшие сутки в Краснодарском крае зафиксировано 90 новых случаев COVID-19.
Южные дела 04:24
Экономика
На Кубани подвели итоги работы промышленного комплекса
Валовой региональный продукт (ВРП) Краснодарского края в прошлом году вырос на 1,3 процента, свидетельствуют данные министерства экономики региона, в 2018 году рост ВРП Кубани составил 1,1 процента.
Lenta.ru 03:00
Футбол
ЦСКА выиграет у «Краснодара» в пятом туре РПЛ 26 августа
Матч пятого тура РПЛ «Краснодар» - ЦСКА начнется в 20:30 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством зрителей на трибунах.
ODDS.ru 03:31
Спорт
Rainbow Six Siege станет бесплатной на неделю
Играть в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege можно с 27 августа до 4 сентября.
Игромания.ру вчера в 12:31
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Москве
Четыре человека пострадали при взрыве и последовавшем за ним пожаре в жилом доме на улице Кубинке в Москве.
RT на русском 04:03
Общество
Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву
В настоящее время невеста борца Заурбека Сидакова находится в Москве. Мадина сбежала в столицу после произошедшего на свадьбе скандала.
Территория новостей 02:17
Шоу-бизнес
В театре Олега Табакова опровергли увольнение Максима Матвеева
Актуальные Новости вчера в 10:56
Кино
Netflix показал трейлер фильма о сестре Шерлока Холмса
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма "Энола Холмс".
Anews вчера в 12:33
Общество
В России за сутки выявлено 4676 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 4676 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:32
Футбол
«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России
Вести.Ru вчера в 13:35
Общество
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
В связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа.
РБК 00:29
Культура
Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости
Газета.Ru вчера в 14:03
Технологии
Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными
Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском вчера в 21:31
Гаджеты
Sony анонсировала смартфон Xperia 8 Lite
Смартфон Sony Xperia 8 Lite построен на однокристальной системе Snapdragon 630, оснащается 6-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ с соотношением сторон 21:9. В основную камеру включены датчики изображения на 12 и 8 Мп, объективы с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Из рекламных тизеров ясно, что камера Xperia 8 Lite предоставит высококлассные фотографии с подчеркнутым объектом.
Anonsens 03:20
Шоу-бизнес
Раскрыт гонорар Ивлеевой и Коваль за съемки в шоу «Орел и Решка»
Shraibikus News вчера в 05:52
Футбол
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ вчера в 12:50
Футбол
Месси решил уйти из «Барселоны» из-за Суареса
Российская газета 01:24
Игры
Ooblets получит первое крупное контентное обновление в сентябре
Разработчики из студии Glumberland поделились планами по развитию Ooblets, объявив, что первое крупное контентное обновление выйдет уже в сентябре.
Игромания.ру вчера в 04:21
Происшествия
Под Анапой из-за лесного пожара эвакуировано около тысячи туристов
Около тысячи туристов эвакуировано под Анапой из-за лесного пожара в районе государственного заповедника "Утриш", сообщает администрация города-курорта.
РИА Новости вчера в 06:00
Футбол
Владимир Горюнов назвал Веретенникова слабым футболистом
В среду, 26 августа, бывший руководитель волгоградского «Ротора» Владимир Горюнов рассказал о своём отношении к бывшему нападающему команды Олегу Веретенникову.
ГЛАС.RU 03:18
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поразила фанатов фотографией в полупрозрачном топе
Супермодель из США Эмили Ратаковски в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, на которых она позирует в полупрозрачной майке.
РИА Новости вчера в 03:40
Кино
Сериал «Противостояние» по книге Стивена Кинга выйдет в декабре
Мини-сериала «Противостояние», созданный на основе одноимённой книги американского писателя Стивена Кинга, выйдет 17 декабря.
News.ru 03:31
Происшествия
Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»
Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников.
Интерфакс 04:07
Футбол
«Эвертон» начал переговоры с «Реалом» по трансферу Хамеса Родригеса
ProstoProSport 01:35
Технологии
Новое обновление WhatsApp уберет самые раздражающие ошибки
WhatsApp разрабатывает новые инструменты для использования хранилища для миллионов пользователей Android.
Astera 03:39
Футбол
«Химки» получат 140 млн рублей от крупнейшей строительной компании
Как сообщает «РБК-Спорт», подмосковным «Химкам» перечислят 140 млн рублей по условиям контракта с крупнейшей строительной компанией «ПИК».
ProstoProSport 03:20
Транспорт
В Москве останется один троллейбусный маршрут
Российская газета вчера в 04:37
Общество
Феминитивы узаконили на Украине
Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru 02:46