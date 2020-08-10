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Инфорос
Инфорос

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
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Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:13
Комсомольская правда

«Россию в любом случае в чем-нибудь обвинят»: Как российский рубль отреагирует на ситуацию в Беларуси

Комсомольская правда07:17
Инфорос

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

Инфорос04:21
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые за последнюю неделю

РБК03:13
Финмаркет

Рубль вечером развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро благодаря спросу на риск и дорожающей нефти

Финмаркет12:57
Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:07
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

ТАСС03:04
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 10 августа: доллар на торгах подорожал, а курс евро не изменился

КП - Беларусь11:28

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Лавров лично контролирует ситуацию с задержанием журналистов в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров контролирует ситуацию с задержанием российских журналистов во время освещения событий в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru13:24

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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