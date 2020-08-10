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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,16%, до отметки в 73,85 рубля, курс евро прибавил 0,14%, достигая 86,98 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ru03:07
Инфорос

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

Инфорос04:21
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые за последнюю неделю

РБК03:13
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:13
Комсомольская правда

«Россию в любом случае в чем-нибудь обвинят»: Как российский рубль отреагирует на ситуацию в Беларуси

Комсомольская правда07:17
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

ТАСС03:04
REGNUM

Рубль подешевел к доллару, но подорожал к евро

REGNUM01:08

В Госдуме призвали провести расследование по матчу «Спартак» – «Сочи»

После матча чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Сочи", итогом которого стал судейский скандал, необходимо провести расследование, в том числе по линии букмекеров, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв.
РИА Новости09:48
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Захарова заступилась за российских журналистов в Белоруссии

Многие российские журналисты, в отношении которых применяются "непропорциональные действия" в Белоруссии, запрашивали аккредитацию по всем правилам, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru09:15
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«Фратрия» назвала позором футбола судейство в игре «Спартака» с «Сочи»

Руководители судейского корпуса Российского футбольного союза должны быть отстранены от своих должностей, говорится в заявлении "Фратрии", объединения фанатов "Спартака" в свете скандала, вызванного решениями арбитра матча москвичей против "Сочи" в РПЛ.
Интерфакс-Спорт06:16

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Президент «Урала»: с детства не люблю «Спартак», но так судить нельзя

В понедельник, 10 августа, президент футбольной команды «Урал» Григорий Иванов высказался о судейском скандале в матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (2:0). Слова специалиста передаёт «Championat.com».
ГЛАС.RU08:36

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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