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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
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Финмаркет

Рубль вечером развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро благодаря спросу на риск и дорожающей нефти

Финмаркетвчера в 12:57
Фонтанка.Ру

Доллар на торгах приблизился к 74 рублям

Фонтанка.Рувчера в 03:14
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:13
Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:07
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

ТАССвчера в 03:04
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые за последнюю неделю

РБКвчера в 03:13

Коронавирус может повысить риск потери памяти

Ученые из Соединенных Штатов считают, что воспалительные мозговые процессы, которые спровоцированы борьбой иммунной системы с коронавирусом, повышают риск развития деменции и болезни Альцгеймера у тех людей, кто переболел COVID-19.
Коронавирус может повысить риск потери памяти
Evo-rus.comвчера в 14:31
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Вспышка COVID-19 зафиксирована на рыболовецком судне в Приморье

В приморском порту Славянка у экипажа рыболовецкого судна «Альбатрос» врачи обнаружили коронавирусную инфекцию, передает во вторник, 11 августа, «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Хасанского района.
Известия21:44
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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Ковидные больницы в Челябинске возвращают к обычной работе

Уже с сегодняшнего дня перестанут поступать ковидные больные в перинатальный центр, в Центр материнства и детства Магнитогорска, в гинекологическое отделение первой городской больницы, которая работает как ковидная база.
74.ruвчера в 03:00
2

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Ольга Рапунцель познакомила двухмесячную дочь с Ольгой Орловой

Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель недавно сообщила, что перестанет скрывать свою младшую двухмесячную дочь только после того, как они с мужем Дмитрием Дмитренко окрестят юную наследницу в храме.
Bimru.ruвчера в 11:01
1

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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