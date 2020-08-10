Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля
Смотрите также
Коронавирус может повысить риск потери памяти
Силовики завершили операцию по вытеснению манифестантов с улиц Минска
Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
Ефремову вызвали скорую из-за матча «Спартак» – «Сочи»
Филипп Киркоров показал подписчикам кроссовки за 7 млн рублей
В России предложили увеличить пособия на детей из малоимущих семей
У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
Telegram объявил об запуске инструментов против цензуры в Белоруссии
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Роман Широков избил судью во время матча любительских команд
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
Роман Широков избил судью во время матча любительских команд
В ходе стрельбы у Белого дома ранен сотрудник Секретной службы США
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
В России предложили увеличить пособия на детей из малоимущих семей
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на уровне 74,01 рубля (+0,4%), а евро – на 87,12 рубля (+0,3%).В источнике
Подробнее о событии