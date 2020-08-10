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Рубль снижается к доллару и евро в начале дня

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале дня, несмотря на рост стоимости нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск понедельника рос на 18 копеек — до 73,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 87 рублей.В источнике
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РБК

Эксперты предсказали ослабление доллара ниже ₽70 к концу года

РБКвчера в 13:32
Финмаркет

Рубль вечером развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро благодаря спросу на риск и дорожающей нефти

Финмаркетвчера в 12:57
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

ТАССвчера в 03:04
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:13
Газета.Ru

Рубль падает по отношению к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:07
Фонтанка.Ру

Доллар на торгах приблизился к 74 рублям

Фонтанка.Рувчера в 03:14
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи
Известия17:59
5

Microsoft будет непросто с TikTok

Билл Гейтс назвал сделку между Microsoft и TikTok «чашей с ядом» Этот срок кажется нереальным, а проблема — надуманной, но информаторы объясняют сложности тем, что приложение TikTok является локализованным вариантом приложения Douyin, доступного только в Китае.
iXBT.comвчера в 11:16

Вспышка COVID-19 зафиксирована на рыболовецком судне в Приморье

В приморском порту Славянка у экипажа рыболовецкого судна «Альбатрос» врачи обнаружили коронавирусную инфекцию, передает во вторник, 11 августа, «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Хасанского района.
Известия21:44
1

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъвчера в 12:12
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Перевозчики Барнаула просят до 30 руб. поднять тариф на проезд в городском транспорте

По словам транспортников, инфляция и коронавирус серьезно ухудшили положение в отрасли Перевозчики Барнаула обратились в администрацию города с просьбой поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.
АМИТЕЛ20:34
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Forbes сравнил российский ударный беспилотник с американскими

При сравнении "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, издание отметило, что, в отличие от этого американского, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Газета.Ru22:32
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Премьер Польши предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии после прошедших в этой стране президентских выборов.
Парламентская газетавчера в 05:30
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Рогозин предложил украшать космические корабли хохломой и гжелью

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в интервью журналисту Юрию Костину в программе «Личные связи» на YouTube, что космические корабли можно украсить традиционными российскими способами – гжелью, хохломой и федоскино.
Петербургский дневник18:58
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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