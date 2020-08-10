Рубль снижается к доллару и евро в начале дня
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Курс рубля снижается к доллару и евро в начале дня, несмотря на рост стоимости нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск понедельника рос на 18 копеек — до 73,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 87 рублей.В источнике
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