Рубль снижается к доллару и евро в начале дня

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале дня, несмотря на рост стоимости нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск понедельника рос на 18 копеек — до 73,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 87 рублей.