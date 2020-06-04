Курс рубля снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга рос на 23 копейки – до 68,9 рубля, курс евро поднимался на 6 копеек, до 77,22 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале дня

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