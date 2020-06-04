Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль снижается к доллару и евро в начале дня

Курс рубля снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга рос на 23 копейки – до 68,9 рубля, курс евро поднимался на 6 копеек, до 77,22 рубля.
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Доллар вырос до 68,92 рубля

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Доллар подорожал до 68,90 рубля

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Курс доллара взлетел

Lenta.ru03:35

Курс доллара вырос до 68,92 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:31

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов 4 июня

Газета.Ru03:41

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:01
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Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:42
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Общество

Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
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Общество

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
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Культура

Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»

На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру вчера в 10:52
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Авто

Внедорожник Toyota Fortuner обновился

Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня 01:24
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Политика

Пентагон выступил против подавления протестов военными

Глава Пентагона Марк Эспер выступил против использования закона о подавлении восстаний от 1807 года.
News.ru вчера в 10:59
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Происшествия

Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца

REGNUM 00:42
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Происшествия

Чиновника из Минпромторга задержали по делу о крупных взятках

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник обвиняется в получении двух особо крупных взяток.
ТАСС 11:08
Политика

Глава МИД Украины перечислил «красные линии» в вопросе Донбасса

Всё, что перечислил Кулеба, записано в Минских соглашениях, которые Украина подписала в 2015 году после ряда крупных поражений ВСУ.
REGNUM 01:36
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Политика

Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сможет принудительно доставить на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.
РБК 10:20
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Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Гаджеты

Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra подешевели в России

В среднем, скидки на модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доходят до 10 тыс. рублей, что не может не радовать.
The GEEK 09:59
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
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Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Шоу-бизнес

Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
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Футбол

ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков

В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
ГЛАС.RU 07:10
Общество

В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи

Российская газета 07:49
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Политика

Захарова отвергла причастность России к хакерской атаке на бундестаг

Россия отвергает причастность к хакерской атаке на бундестаг Германии, которая произошла в пять лет назад.
Известия 10:23
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Финансы

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.
ТАСС 08:02
Происшествия

После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3

REGNUM 06:32
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Шоу-бизнес

Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом

Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
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Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
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Политика

Лукашенко отправил в отставку свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой вчера в 13:58
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Происшествия

В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Российская газета вчера в 04:08
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Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru вчера в 01:19
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Кино

Каннский кинофестиваль-2020 назвал фильмы-участники программы

Фильмы 73-го Каннского кинофестиваля не смогут быть представлены и в будущем году. Картины появятся в прокате до весны 2021 года.
RuNews24.ru 02:24
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Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru 05:30
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