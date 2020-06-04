Финансы
ПРАЙМРубль снижается к доллару и евро в начале дня
Курс рубля снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга рос на 23 копейки – до 68,9 рубля, курс евро поднимался на 6 копеек, до 77,22 рубля.
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Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Вести.Ru 04:05
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Происшествия
В Пермском крае прорвало нефтепровод
В Оханском районе Пермского края произошла авария на магистральном нефтепроводе Холмогоры—Клин, утечка нефти составила 10 куб. м. Как сообщает региональное управление МЧС, на месте аварии работают 34 человека, несколько единиц техники.
Коммерсантъ 04:41
Экономика
Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков
Практику госзакупок у иностранных поставщиков нужно менять, приоритет должен быть у российских производителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
РИА Новости 05:54
Политика
Кабмин Белоруссии отправлен в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал.
Газета.Ru 01:36
Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом
Evo-rus.com вчера в 01:43
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Александр Рыбак признался, что 11 лет «сидел» на антидепрессантах
Осло, 3 июня 2020, 20:47 — REGNUM Александр Рыбак признался, что на протяжении 11 лет он имел зависимость от лекарств для сна и антидепрессантов.
REGNUM вчера в 13:47
Политика
Кремль акцентировал приглашение глав стран СНГ на парад Победы
Акцент в приглашениях на парад Победы в Москве по-прежнему делается на глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:43
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Здоровье
69 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки
На 4 июня в Алтайском крае у 2 135 человек выявлен коронавирус. Выздоровели 861 человек, в том числе 21 за сутки.
Kursk.com 04:25
Политика
Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 02 июня в 10:00
Космос
Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
N+1 01 июня в 13:18
Космос
SpaceX провела запуск Falcon 9 со спутниками Starlink
Ранее Falcon 9 был запущен 23 апреля также в мыса Канаверал. Он доставил на орбиту порядка 60 спутников Starlink.
МедиаКорСеть 05:30
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
REGNUM вчера в 03:50
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru 05:32
Общество
«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку аренды для штаб-квартиры
Компания AFI Development и группа "Тинькофф" подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал.
Вести.Ru 04:12
Экономика
Спикер Мосгордумы объяснил рост своих доходов продажей акций АО «Северянин»
Ранее Шапошников сообщал ТАСС о том, что рост его задекларированных доходов за 2019 год до более чем 1,95 млрд рублей обусловлен продажей ценных бумаг.
ТАСС 04:21
Авто
В мае российский авторынок сократил падение до 52%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 51,8% по сравнению с маем 2019 года и составили 63 033 единицы.
Автоновости дня 05:09
Армия и оружие
Американцы составили список экстремальных подлодок России
Всего планируется построить еще шесть подводных крейсеров данного класса. Также в рейтинг вошла подлодка «Белгород».
ГЛАС.RU 05:06
Армия и оружие
В Польше начались учения Defender Europe 20 Plus с участием солдат США
RT на русском 04:43
Политика
Путин согласился провести 1 июля голосование по Конституции
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой провести Всероссийское голосование по поправкам к Конституции страны 1 июля 2020 года, передаёт РИА Новости.
DP.RU 01 июня в 09:45