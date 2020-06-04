Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль снижается к доллару и евро в начале дня

Курс рубля снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга рос на 23 копейки – до 68,9 рубля, курс евро поднимался на 6 копеек, до 77,22 рубля.
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Рубль упал после открытия торгов

Телеканал 360°03:50

Доллар подорожал до 68,90 рубля

Профиль03:30

Курс доллара вырос до 68,92 рубля на открытии торгов МосБиржи

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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов 4 июня

Газета.Ru03:41

Курс евро вновь превысил 77 рублей

Компания03:29

Рубль подешевел к доллару вслед за снижением котировок нефти

Интерфакс03:26

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:01
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Наука

Палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра

Evo-rus.com 03:04
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Политика

Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя

«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:52
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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

ИА Запад24 вчера в 10:05
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Общество

В полиции Хьюстона нашли «русского агента»

Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством.
Национальная служба новостей вчера в 08:38
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Технологии

Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне

Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ФАН вчера в 20:39
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Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок

Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина.
РБК 06:24
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Общество

Шапошников заявил о готовности к проверке его декларации Мосгордумой

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в четверг, 4 июня, заявил, что не против проведения проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
Известия 07:30
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Политика

Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
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Происшествия

После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3

REGNUM 06:32
2
Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Политика

Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами

С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия 07:17
4
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Гаджеты

Apple заблокировала украденные iPhone во время погромов в США

Компания Apple заблокировала украденные iPhone во время погромов в США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:26
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Общество

Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы

В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
Ведомости 01:46
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Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис «Клипы» – российский аналог TikTok

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила видео-сервис под названием «Клипы».
MobiDevices 06:46
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Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Интерфакс 04:28
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Политика

Суд разрешил принудительный привод на допрос Порошенко

Суд в Киеве разрешил Государственному бюро расследований произвести принудительный привод на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о прослушке его телефонных разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, сообщает Вести.ua / По информации издания, допрос запланирован на 10 июня на 11:00.
Газета.Ru 07:38
Авто

Volkswagen начал продажи лифтбека Arteon в России

Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Volkswagen Arteon.
Автоновости дня 06:14
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Общество

Многодетной семье из Домбаровского района вернут детей

Orenonline.ru 07:05
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Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 5 июня до 69,02 рубля

Банк России установил на 5 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,0151 рубля, что на 67,4 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:34
Кино

Бэйн может появиться в «Бэтмене» Мэтта Ривза

Popcornnews.ru 08:00
Общество

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости 05:10
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Футбол

«Лестер» нашел замену Чилуэллу в «Арсенале»

Как сообщается, если 23-летний англичанин покинет клуб, то "Лестер" обратит свое внимание на Кирана Тирни из "Арсенала", который должен будет заменить Чилуэлла.
Soccer.ru 03:20
Шоу-бизнес

Анна Семенович похвасталась результатами голодовки

RuNews24.ru вчера в 16:53
37
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
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