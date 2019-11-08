Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 11 копеек – до 63,91 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек – до 70,47 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 61,88 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

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