Финансы
Взгляд.руРубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 11 копеек – до 63,91 рубля, курс евро поднялся на 15 копеек – до 70,47 рубля. Стоимость нефти утром опустилась до 61,88 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Общество
В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»
Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
REGNUM 07:37
Происшествия
Таксист изнасиловал инвалида-колясочницу в Петербурге
В Санкт-Петербурге таксист ограбил и изнасиловал девушку с инвалидностью из-за отмены вызова.
Рамблер 05:02
Политика
Турция начала высылать арестованных террористов в их страны
Начата процедура депортации арестованных ранее террористов «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) в страны, гражданами которых они являются, заявил пресс-секретарь МИД Турции Измаил Чатаклы 11 ноября, сообщает израильское издание «News.ru.co.il».
Красная весна 05:54
Политика
Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью Financial Times, в которой говорится, что родственники Асада в разное время купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-Сити», Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не известно и «не должно быть известно».
Известия 06:55
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru 04:43
Происшествия
Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве
Ведомости 09 ноября в 07:40
Политика
Путин призвал не повторять экономических ошибок СССР
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в ходе госзакупок отечественного оборудования следует подходить к работе ответственно: техника для нацпроектов должна быть в полностью исправном состоянии.
Московский Комсомолец 07:11
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Комсомольская правда вчера в 23:32
Политика
Апелляционный суд Киева отменил приостановку ликвидации УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление окружного суда о приостановке ликвидации раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
News.ru 07:28
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
Автопроизводители продолжают увеличивать цены в России даже в условиях общего падения спроса на новые автомобили.
Автоновости дня вчера в 22:41
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Политика
На выборах в Испании победили социалисты
Новые Известия 01:27
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
"Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.
Российская газета 06:49
Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 06:28
Экономика
Мировая экономика впала в депрессию
Настроения в мировой экономике ухудшились до самого низкого показателя с кризисного 2009 года.
Вестник Кавказа 06:05
Происшествия
Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге
Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:33
Кино
«Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат на выходных
Газета.Ru вчера в 22:47
Кино
В скандальном грузинском фильме о геях-танцорах обманом сняли несовершеннолетних
В вызвавшем скандал фильме шведского режиссера грузинского происхождения Левана Акина о любви двух геев-танцоров обманом сняли несовершеннолетних артистов.
Взгляд.ру 07:21
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
ФАН 02:29
Экономика
Россиянам дали совет, как сэкономить на ипотеке миллион рублей
В России за последние несколько недель в большинстве банков снизились ставки по ипотеке до 8,5 % годовых.
ФедералПресс 00:12
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Шоу-бизнес
Адвокат сообщил об операции на сердце Максима Фадеева
По словам Сергея, у Фадеева были серьёзные проблемы с сердцем, которые привели к резкому похудению.
Bimru.ru 01:55
Политика
Асад назвал причины отправки Россией военных в Сирию
Россия отправляет солдат на территорию Сирии, чтобы защитить собственный народ, поскольку для терроризма ареной является весь мир.
RT на русском 03:14
Футбол
Сборная Германии показала форму для Евро-2020
Сборная Германии представила комплект новой формы, в которой национальная команда сыграет на чемпионате Европы-2020, если туда попадет.
Нева Спорт 05:10
Теннис
Стефанос Циципас: Не знаю, что делать с Медведевым
Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своём отношении к Даниилу Медведеву.
GoTennis.ru вчера в 12:59
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к 7 годам лишения свободы
Военный суд во Владивостоке приговорил к семи годам лишения свободы бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 19:24