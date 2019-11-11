Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 11 копеек, до 63,91 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 70,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль снижается к доллару и евро в начале недели

Происшествия Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.

Общество «Маршал Василевский» поработает доставщиком СПГ из США в Европу Плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский», который принадлежит «Газпрому», поработает газовозом по доставке американского СПГ в Европу.

Политика Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими» Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной тайно женился Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.

Политика О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.

Шоу-бизнес Актер Игорь Савочкин госпитализирован Российский актер Игорь Савочкин госпитализирован. Об этом сообщил «360» сам 56-летний артист.

Политика МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Политика Германия оценила ущерб от антироссийских санкций Экономика восточной части Германии пострадала от антироссийских санкций. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен, пишет RT.

Общество Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.

Общество Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

Политика Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.

Политика Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

Общество Песков оценил данные о недвижимости Асада в «Москва-Сити» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити".

Общество Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.

Политика Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.

Гаджеты Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.

Происшествия Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

Шоу-бизнес Многомиллионный долг семьи Фриске погасил известный артист Отец певицы Жанны Фриске Владимир Фриске признался, что погасить долг перед благотворительной организацией «Русфонд» ему помог влиятельный человек из мира шоу-бизнеса.

Кино Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).