Финансы
ПРАЙМРубль снижается к доллару и евро в начале недели
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 11 копеек, до 63,91 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 70,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК 14:56
Авто
Subaru показала универсал Levorg в версии V-Sport
Levorg 2.0 GT Eyesight V-Sport имеет отличие от стандартной версии как визуально, так и технически.
Тарантас Ньюс 09:55
Футбол
Матч за Суперкубок Испании примет Саудовская Аравия
Матч за Суперкубок Испании, который будет разыгран в новом формате, пройдёт в Саудовской Аравии.
Metaratings 11:37
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 13:25
Политика
Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу
Бывший президент Боливии Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике.
Известия 16:09
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Политика
Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»
В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.
РИА Новости 04:25
Гаджеты
Xiaomi представила умный гаджет за пару долларов
iXBT.com 08:17
Музыка
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Общество
СМИ сообщили о возможном задержании экс-замглавы Нацбанка Украины
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины находятся в офисе одного из крупнейших банков Украины "Райффайзен Банк Аваль", чтобы задержать главу правления, бывшего первого замглавы Национального банка Александра Писарука, передает в понедельник издание "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 16:37
Культура
Тагир Гиндуллин из Уфы попал в команду Мигеля в шоу «Танцы» на ТНТ
Тагир Гиндуллин, представляющий Уфу на шоу «Танцы» на ТНТ, попал в команду Мигеля.
Башинформ 09 ноября в 13:05
Хоккей
Известный хоккейный эксперт был уволен после слов о мигрантах
Известный хоккейный эксперт Дон Черри был уволен с канадского телеканала Sportsnet после слов о мигрантах и символе Дня памяти павшим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:47
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Кино
В Москве прошла премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех»
Российская газета 14:13
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Общество
Создательница приюта в Томске стала хозяйкой «Конкорда» Пригожина
РБК направил запрос в ВЭБ и в пресс-службу компании «Конкорд».
РБК 15:37
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Посольство РФ высказалось об экстрадиции Буркова из Израиля в США
Посольство России в Израиле прокомментировало решение израильского суда об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.
Газета.Ru 08:47
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
РБК 15:06