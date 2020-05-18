Финансы
Вести.RuРубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 72,44 рубля, опустившись на 2,75 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Тем временем курс евро составил 79,26 рубля — это на 7,5 копейки выше отметки предыдущего закрытия.
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Комментарии
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Здоровье
Собянин заявил, что Москве еще долго жить в нынешних ограничениях
Зайдите в реанимационное отделение - и все станет ясно,- объяснил мэр Москвы.
Комсомольская правда вчера в 11:28
Общество
О ситуации с коронавирусом в Дагестане рассказал президент «Анжи»
Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал в беседе со Sport24 о сложной ситуации с коронавирусом в Дагестане.
Live24 00:56
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Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара после просьбы надеть маску
В США мужчина выстрелил в повара кафе в ответ на неоднократные просьбы надеть маску.
Ореанда-Новости 03:16
Происшествия
Силовики задержали главу администрации Азова
Задержан глава администрации Азова Владимир Ращупкин.
1rnd.ru вчера в 04:00
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Здоровье
Эффективность препарата Avigan для лечения COVID-19 проверили в Японии
Эффективность в лечении коронавирусной инфекции в рамках клинических испытаний не проявляет противовирусный препарат Avigan, что снижает его шансы на одобрение в Японии до конца месяца, 19 мая сообщил Kyodo News источник, знакомый с ситуацией.
ИА Красная Весна вчера в 14:58
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»
Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело вчера в 06:34
Авто
Названы заблуждения при покупке автомобиля с пробегом
Тарантас Ньюс 02:38
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ 18 мая в 10:06
Происшествия
В Кировской области нашли живым пропавшего четырёхлетнего ребёнка
Четырёхлетний мальчик, потерявшийся несколько дней назад в Кировской области, обнаружен живым. Ребёнок найден в лесу, в километре от дома.
News.ru вчера в 10:58
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Еще 2583 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве
Известия вчера в 03:11
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Здоровье
В Ростовской области возобновят проведение плановых операций
В Ростовской области начинают поэтапно возвращаться к проведению плановых госпитализаций и большинства операций.
Городской репортер 02:57
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом
Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 18 мая в 13:25
Армия и оружие
США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
REGNUM вчера в 20:33
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Общество
В Подмосковье за сутки выявлено 898 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 898 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Моссовет вчера в 03:37
Здоровье
В России предложили не принимать детей без прививок в сады и школы
Предложения ограничить доступ детей без прививок в сады и школы неоднократно вносились, но пока так и не были реализованы.
Вести Воронеж 02:05