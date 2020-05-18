По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 72,44 рубля, опустившись на 2,75 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Тем временем курс евро составил 79,26 рубля — это на 7,5 копейки выше отметки предыдущего закрытия.

Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов

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