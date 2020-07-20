Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в понедельник, 20 июля. На это указывают данные Московской биржи.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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