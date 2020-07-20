Коронавирус
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в понедельник, 20 июля. На это указывают данные Московской биржи.
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Гаджеты
AMD показала, насколько видеокарты Navi быстрее аналогов NVIDIA
Игромания.ру вчера в 04:49
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина.
РБК 03:18
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском вчера в 15:32
Общество
Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал
Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
Общество
Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
Кино
Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»
Компания Disney выбарала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel.
News.ru 03:58
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган "ушел в отрыв".
Слово и Дело 03:01
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна о «дутом» чемпионстве
После матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между командами Федун заявил, что "Зенит" является "дутым чемпионом", и клуб "огребет" в Лиге чемпионов без судейской поддержки.
Газета.Ru 03:50
Игры
Переход на Unreal Engine 5 заставит игры значительно «потяжелеть»
Faktom вчера в 12:22
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Путин в Крыму примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.
Известия вчера в 23:22
Здоровье
Число жертв коронавируса в Мурманской области выросло до 51
Число жертв коронавируса в Мурманской области снова выросло. За минувшие сутки от болезни скончались еще 2 человека.
Северпост 01:12
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
Роспотребнадзор: в Югре за сутки выявлено 236 случаев коронавируса
По данным Роспотребнадзора, на 20 июля общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в Югре достигло 14 214.
СургутИнформТВ 01:52
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Общество
Умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин
Композитор Евгений Родыгин, написавший песню «Ой, рябина кудрявая», скончался на 96-м году жизни.
Известия 03:31
Политика
Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
Московский Комсомолец вчера в 13:27
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК вчера в 19:58
Армия и оружие
О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
Авто
Петербургский завод Hyundai уходит в летний отпуск
Петербургский завод Hyundai приостановил производство автомобилей в связи с уходом сотрудников в традиционный коллективный отпуск.
Автоновости дня 03:25
Происшествия
Пермяки вышли на пикет в поддержку протестующих в Хабаровске
В Перми прошла акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации серии заказных убийств.
Новости Перми 59.ru 01:25
Общество
В Москве в 7 раз снизилось число обращений за пособиями по безработице
В Москве резко снизилось количество обращений за пособиями по безработице – почти в 7 раз, до 1,2-1,5 тысячи в день, сообщили в пресс-службы столичной администрации.
Вести.Ru 03:47
Космос
На Байконуре на старт установили ракету с грузовиком «Прогресс МС-15»
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Газета.Ru 01:58
Армия и оружие
Украинские военные дважды за сутки обстреляли Луганскую республику
ИА Красная Весна 02:30