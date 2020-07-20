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Газета.RuГазета.RuРубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в понедельник, 20 июля. На это указывают данные Московской биржи.
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Курс рубля на 20 июля 2020: доллар подорожал до 71,90 рубля

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После матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между командами Федун заявил, что "Зенит" является "дутым чемпионом", и клуб "огребет" в Лиге чемпионов без судейской поддержки.
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