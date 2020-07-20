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Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.В источнике
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URA.Ru

Доллар впервые за месяц пробил отметку в 72 рубля

URA.Ru03:57
Телеканал 360°

Курс доллара превысил 72 рубля

Телеканал 360°03:45
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:23
Коммерсантъ

Курс доллара превысил 72 рубля

Коммерсантъ03:30
ТАСС

Курс доллара на старте торгов Мосбиржи превысил 72 рубля

ТАСС03:23
Интерфакс

Рубль подешевел к доллару вслед за снижением котировок нефти

Интерфакс03:39
Lenta.ru

Курс доллара пробил отметку в 72 рубля

Lenta.ru03:12
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос

КП - Беларусь10:37
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Профильный комитет ЗС рекомендовал принять во втором чтении законопроект о выплатах на детей в возрасте от 16 до 18 лет

Иркутская область, НИА-Байкал – Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовал принять во втором чтении проект закона, предусматривающий единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
Профильный комитет ЗС рекомендовал принять во втором чтении законопроект о выплатах на детей в возрасте от 16 до 18 лет
НИА-Байкал03:32
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МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении

Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии.
REGNUM08:11
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191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:39
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Задержан бывший глава «Укравтодора» в Польше

Славомир Новак, бывший председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) задержан центральным антикоррупционным бюро Польши, заявил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин 20 июля у себя на странице в Твиттере.
ИА Красная Весна06:27
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Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити02:52
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Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru08:44
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Лукашенко заявил о попытке свержения власти в Белоруссии

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, недавно заявил, что протесты в ходе нынешней избирательной кампании главы государства ему напоминают 2010 года, когда протест вылился в попытку ворваться в дом правительства.
DixiNewsвчера в 16:31
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Россияне стали есть меньше майонеза

В «Русагро» ситуацию объясняют тем, что из-за коронавируса была приостановлена работа кафе и ресторанов, следовательно, спрос в этом сегменте значительно сократился.
Lenta.ru10:59
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новостивчера в 05:36
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