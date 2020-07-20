Финансы
Газета.RuРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в понедельник, 20 июля. На это указывают данные Московской биржи.
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Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Avtovesti.com 02:38
Происшествия
В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина
Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram.
РИА Новости 02:58
Наука
Куркума помогает в борьбе с вирусами
Куркумин, содержащийся в куркуме, помогает организму победить вирусы.
UfaTime.ru вчера в 03:53
Футбол
Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.
Российская газета вчера в 14:47
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
В Кузбассе выявили 52 случая коронавируса за сутки
RT на русском вчера в 01:10
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru вчера в 05:07
Здоровье
Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Челябинской области
Evo-rus.com 18 июля в 04:02
Происшествия
Истязавший двухлетнего ребенка из-за «неприязни» россиянин задержан
В Дмитрове задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в систематическом избиении двухлетнего пасынка.
Lenta.ru вчера в 13:05
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Происшествия
Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста
Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала.
Росбалт 01:58
Происшествия
В ДТП погиб депутат парламента Бурятии Александр Лоншаков
В результате ДТП погиб депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:55
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru 18 июля в 23:53
Политика
Лукашенко ожидает от оппозиции попытки силового свержения власти
Коммерсантъ вчера в 19:44
Общество
Роскачество перечислило опасные для человека виды рыб
Рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые выжили из-за недостаточной обработки, рассказали в Роскачестве.
Известия 01:00
Футбол
Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»
РИА Новости вчера в 05:26
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости вчера в 00:05
Гаджеты
Redmi представила беспроводные наушники за 11 долларов
Сегодня производитель представил следующие поколение этих наушников – Redmi AirDots 2. Наушники будут доступны для краудфандинга с 22 июля по ц 11 долларов.
ITZine.ru 02:15
Происшествия
Жительница Москвы заплатила мошенникам €54 тыс. за снятие порчи
Злоумышленники под видом экстрасенсов похитили более 4 млн рублей у жительницы Москвы.
ТАСС 03:17
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 18 июля в 15:26