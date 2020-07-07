Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на фоне негативной динамики цены нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск вторника рос на 39 копеек — до 72,22 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 81,55 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль после двух дней снижения растет на фоне дорожающей нефти

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Курс рубля начал снижаться к бивалютной корзине утром во вторник

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Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Банки.рувчера в 03:30

Рубль укрепился к доллару и евро

Финансовая газета06 июля в 04:18
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В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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Происшествия

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В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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У Lada Vesta появятся 14 специальных версий

Популярный российский автомобиль Лада Веста начинает делать упор на коммерческих потребителей.
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Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
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В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
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Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно.
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