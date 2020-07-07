Финансы
Экономика сегодняРубль снижается к доллару на фоне падения цен на нефть
Российская национальная валюта снижается к доллару и евро на открытии торгов Московской бирже 7 июля. Это происходит на фоне снижения нефтяных котировок на международных торгах. Курс доллара в начале торговой сессии вырос на 18 копеек и составил 72,01 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Происшествия
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области.
РИА Новости 18:58
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news 16:18
Шоу-бизнес
Криса Эванса и Лили Джеймс заподозрили в романтических отношениях
Криса Эванса, известного по главной роли в фильме «Первый мститель», и Лили Джеймс, актрису ремейка «Золушки», заподозрили в романе.
Культуромания 15:25
Шоу-бизнес
Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале
Казалось, модель стремилась продемонстрировать поклонникам свое лицо без макияжа, но как бы случайно запечатлела свои прекрасные формы, отраженные в зеркале за ее спиной.
Киноафиша России 05:00
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 11 первыми
Уже опубликован и список Android-смартфонов, которые получат EMUI 11, а это почти полсотни моделей Huawei и Honor.
ToDay News Ufa 10:18
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.
Daily Storm 14:46
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат 17:34
Здоровье
Дерматолог рассказала об опасности комариных укусов
Исключением могут быть только укусы особенно чувствительных мест, рассказала радио Sputnik врач Лариса Алексеева.
РИА Новости 20:12
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
Авто
Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле
ToDay News Ufa 09:16
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru 17:58
Наука
В крымской пещере «Таврида» обнаружены новые останки древних животных
Команда археологов и учёных из разных городов России во время исследования карстовой пещеры «Таврида» в Крыму обнаружили новые останки животных, живших на этой территории полтора миллиона лет назад.
Южный Федеральный 06 июля в 02:12
Общество
Многодетные семьи Иркутской области смогут получить участки или деньги
Многодетным семьям Иркутской области предоставят право выбора – получить земельный участок для ИЖС или денежную компенсацию за него, сказал на встрече с представителями «Союза женщин» врио губернатора региона Игорь Кобзев, сообщает 8 июля 2020 года пресс-служба областного правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 05:54
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Наука
Разработан убивающий коронавирус воздушный фильтр
Американский ученые из Университета Хьюстона создали воздушный фильтр, способный задерживать частицы COVID-19.
Сайт интересных новостей 15:13
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Происшествия
Росздравнадзор не выявил связи между ИВЛ и пожарами в больницах
Росздравнадзор не обнаружил прямой связи между работой аппаратов ИВЛ и возгораниями на территории медучреждений Москвы и Санкт-Петербурга.
Народные новости 14:16
Политика
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости 13:24
Происшествия
В Словении подожгли деревянную статую Мелании Трамп
В Словении подожгли деревянную скульптуру первой леди США Мелании Трамп, которая была расположена недалеко от ее родного города Севница.
Известия 18:29
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:07
Общество
На территории ЦМТ в Москве построят 200-метровый небоскреб
200-метровая башня призматической формы по высоте превзойдет некоторые небоскребы «Москва-сити», например комплекс «IQ-квартал» (здания высотой 85, 141 и 173 м). Она расположится со стороны улицы 1905 года и станет вертикальной доминантой всего делового квартала (сейчас самое высокое здание на территории ЦМТ достигает 131 м). Второе здание будет построено со стороны Мантулинской улицы.
Ведомости 07:27
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ 06 июля в 23:30
Политика
Меркель назвала задачи Германии во время председательства в Совете ЕС
Германия в роли временного председателя Совета ЕС намерена работать не только над восстановлением европейской экономики в краткосрочной перспективе, но и гарантировать Евросоюзу сохранение его места в международном сообществе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляя в среду депутатам Европарламента программу на ближайшие полгода.
РИА Новости 09:16