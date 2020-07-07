Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на фоне негативной динамики цены нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск вторника рос на 39 копеек — до 72,22 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 81,55 рубля.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

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Курс рубля начал снижаться к бивалютной корзине утром во вторник

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Курс доллара взлетел

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Рубль укрепился к доллару и евро

Финансовая газета06 июля в 04:18
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек

Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах в результате массовых протестов, охвативших сербскую столицу в ночь на 8 июля.
Газета.Ru 05:55
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Происшествия

Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57

Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 23:01
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Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили 03:41
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Общество

Адвокат считает, что Сафронов находился в разработке ФСБ несколько лет

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по подозрению в государственной измене, находился в разработке ФСБ насколько лет.
ТАСС 03:57
Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru вчера в 11:51
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Общество

В Алькеевском районе в первом полугодии рождаемость повысилась

За первое полугодие зарегистрировали свой законный брак 24 пары, что на 12 пар меньше прошлогоднего.
Алькеевские вести 01:57
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Общество

СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил отменить все выписанные россиянам штрафы за нарушение режима самоизоляции, если они не повлекли негативных последствий.
РИА Новости 06:34
Общество

70 ямальских семей получили медали «За любовь и верность»

70 ямальских семей, проживших долгую и счастливую жизнь, сегодня получили медаль «За любовь и верность».
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Технологии

«МегаФон» вновь признали лидером по скорости мобильного интернета

Международная компания Ookla четвертый год подряд признала «МегаФон» лидером по скорости мобильного интернета.
АБН 05:43
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Политика

В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
Life.ru 06:22
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Финансы

Официальный курс евро на четверг снизился на рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:39
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Общество

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Врачи назвали помещения без вентиляции местом с самым высоким риском заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 01:47
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Автоспорт

Гонщик Квят объяснил отказ встать на колени на акции против расизма

Преклонение колена противоречит русскому менталитету, заявил в среду, 8 июля, российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят.
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
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Политика

Песков не исключил скорого саммита в «нормандском формате»

Москва, 8 июля 2020, 13:46 — REGNUM Очередной саммит в нормандском формате может состояться вскоре, если будут выполнены парижские договоренности.
REGNUM 06:46
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

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РИА Новости 06:19
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
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Общество

Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года

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Симоньян посетовала, что после каждых родов ( у жены Тиграна Кеосаяна трое детей) она набирала немало лишнего – последний раз покинув роддом, она весила 72,5 кг.
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Футбол

Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора

Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
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Общество

Журналисты Бразилии подадут в суд на президента из-за коронавируса

Бразильская ассоциация прессы (ABI) подаст в суд на президента Бразилии Жаира Болсонару за то, что он созвал конференцию журналистов и заявил о выявленном у себя коронавирусе, чем подверг опасности здоровье представителей СМИ.
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Туристы забили тюленя ради эффектных снимков и попали на видео

В Казахстане туристы забили тюленя ради эффектных снимков.
Lenta.ru вчера в 15:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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