Финансы
ПРАЙМРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на фоне негативной динамики цены нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск вторника рос на 39 копеек — до 72,22 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 81,55 рубля.
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Доллар и евро торгуются на «Московской бирже» вблизи уровней закрытия вчерашней сессии
Финмаркетвчера в 03:20
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Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова: мать Ефремова предчувствовала, что Мишу посадят
Невские Новости вчера в 19:26
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили долги по зарплате
Курьерам Delivery Club выплатили долги по зарплате. Об этом говорится в заявлении компании во «ВКонтакте» .
Мослента 04:38
Общество
В Туле ливень с сильным ветром повалил более 60 деревьев
Ливень с градом и сильным ветром повалил более 60 деревьев в Туле, также повреждена кровля на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 03:34
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Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv 00:43
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит жалобу «Спартака» на гендира «Зенита»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит жалобу, поступившую от руководства московского "Спартака" на высказывания генерального директора санкт-петербургского "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 05:14
Экономика
Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года
Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета вчера в 22:20
Шоу-бизнес
«Я все та же Лиза»: Арзамасова ответила на критику романа с Авербухом
Актриса Лиза Арзамасова обратилась к поклонникам, критикующим ее роман с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год.
Газета.Ru 03:37
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Происшествия
Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга
Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
РИА Новости 04:20
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Политика
Кремль прокомментировал дело о госизмене журналиста Сафронова
Песков попросил не путать общественный резонанс и резонанс в СМИ, отметив, что решение по делу нужно оставить на рассмотрение суда.
ForPost 02:25
Футбол
«Карпаты» исключены из чемпионата Украины за повторную неявку на матч
Львовские "Карпаты" исключены из чемпионата украинской премьер-лиги (УПЛ) за повторную неявку на матч без уважительной причины, сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).
РИА Новости 05:22
Армия и оружие
Британское издание заявило о сделанном России военном «предупреждении»
Великобритания послала России «явный предупредительный сигнал», направив в Арктику свои корабли, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant для участия в учениях НАТО, пишет Daily Express.
Известия вчера в 20:09
Общество
«МБХ медиа» сообщило об обысках в офисе редакции
Силовики начали обыск в редакции "МБХ медиа", сообщается на сайте издания. Также об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо".
РБК 05:13
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Технологии
Корейцы показали фюзеляж первого собственного истребителя
Южнокорейская компания KAI опубликовала фотографию частично собранного фюзеляжа первого летного прототипа перспективного истребителя KF-X, разработка которого ведется с 2016 года.
N+1 02:23
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения от рака
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении долгого времени борется с раком головного мозга, несколько месяцев назад вернулась домой.
Live24 03:32
Здоровье
В Минздраве выбрали руководителей четырех медицинских организаций
На состоявшемся в Минздраве РД конкурсе по замещению вакантных должностей определены победители, которые возглавят медучреждения региона.
Темирхан-Шура 02:43
Общество
В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.
Известия 05:05
Футбол
Иванович покинул расположение «Зенита» и улетел в Сербию
Сербский защитник Бранислав Иванович может не помочь «Зениту» в оставшихся играх российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 05:05
Шоу-бизнес
Четырехлетний сын утонувшей звезды «Хора» рассказал о гибели мамы
Сын 33-летней актрисы Наи Риверы в беседе с полицейскими подтвердил ее гибель, сообщает TMZ.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Происшествия
Россиянин найден мертвым в Паттайе
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Здоровье
Петербург откроет 30 детских лагерей «в режиме обсерваторов»
Смольный откроет в этом году 30 лагерей для организации детской летней оздоровительной кампании.
РБК Санкт-Петербург 04:56
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:28
Происшествия
В Карталинском районе увеличилось количество заболевших
Один из двух новых заболевших, проживает в Магнитогорске, но прописан у нас, поэтому попал в статистику по нашему району, — сообщила Ольга Губчик, главный врач карталинской городской больницы.
Карталинская новь 02:47
Футбол
ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего
Московский ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 01:48
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия вчера в 15:45