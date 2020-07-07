Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на фоне негативной динамики цены нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск вторника рос на 39 копеек — до 72,22 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 81,55 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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