Финансы
ПРАЙМРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на фоне негативной динамики цены нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск вторника рос на 39 копеек — до 72,22 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 81,55 рубля.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Происшествия
В Татарии локализован пожар в крупном торговом центре
В крупном торговом помещении располагались более 130 магазинов, фудкорт и кинотеатр.
REGNUM 09:07
Общество
Московские театры откроют 1 августа
Московские театры откроются 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества.
Известия 10:17
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Автоматически будет продлено подтверждение права на получение пособия на первого и второго ребенка в возрасте до 3-х лет семьям с доходом меньше 2-х прожиточных минимумов.
Evo-rus.com 09:05
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
Происшествия
Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин
Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.
Вести.Ru 08:56
Футбол
«Зенит» назвал состав команды на матч с «Сочи»
Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав на матч 27-го тура российской премьер-лиги против «Сочи».
Нева Спорт 10:04
Происшествия
В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзила задержали после выходы из эфира «Эхо Москвы».
Ведомости 10:19
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Политика
Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших в сбитом Boeing
Иран отказался выплачивать компенсации семьям украинцев, погибших в сбитом в январе 2020 года украинском Boeing 737.
Lenta.ru 06:26
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Происшествия
В Волгоградской области загорелись около десяти домов
В Волгоградской области в хуторе Княжеский-2 загорелись порядка десяти домов после возгорания расположенного рядом поля с пшеницей.
RT на русском 09:13
Политика
Матвиенко призвала главу Минпромторга нацелиться на величие России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главе Минпромторга РФ Денису Мантурову не хватает самокритичности, благодаря которой он смог бы с рутинной работы перейти к прорывным задачам.
Газета.Ru 07:27
Общество
Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса
30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
Lenta.ru 09:57
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который в одном из парков Нижнекамска нападал на женщин и пинал их, сообщили в прокуратуре Татарстана.
РИА Новости 07:12
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском вчера в 01:10
Происшествия
Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ
После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
Киберспорт
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич поиздевалась над собственным нарядом
Bimru.ru 06 июля в 08:46
Футбол
Уткин назвал главную причину победы «Зенита» в РПЛ
Как сообщает Soccernews.ru, главный комментатор страны, журналист Василий Уткин высказал свою точку зрения об очередной победе футбольного клуба «Зенит» в чемпионате Российской Премьер-Лиги.
CT news 10:20
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия
Суд запросит аудиозаписи звонков Соколова в посольство Франции
«Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года», — сказала судья.
РБК 09:48
Здоровье
В Ростовской области более 400 медиков заразились коронавирусом
Ростов-на-Дону, 8 июля 2020, 16:39 — REGNUM В Ростовской области выявлено более 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников.
REGNUM 09:39
Здоровье
Военврач из Севастополя участвует в испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Вести.Севастополь вчера в 11:51