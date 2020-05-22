На открытии торгов в пятницу, 22 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 70 копеек — до 71,67 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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