Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 22 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 70 копеек — до 71,67 рубля.
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Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Экономика
Глава Минобрнауки РФ назвал условия выдачи образовательных кредитов
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 мая, в ходе совещания с президентмо РФ Владимиром Путиным по вопросам ситуации в системе образования в условиях коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил расширить программу льготного образовательного кредитования студентов, обучающихся на платной основе.
REGNUM 04:21
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
В Тульской области выявили еще 91 случай коронавируса
По данным на 22 мая, в регионе зафиксировано еще 91 случай COVID-19.
Тульские новости 03:33
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM вчера в 02:37
Общество
В России зафиксирован антирекорд по числу погибших от коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России умерли 150 пациентов с COVID-19, общее число погибших достигло 3249 человек, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В Татарстане выявили 75 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки подтверждены 75 новых случаев COVID-19, из которых два являются завозными, остальные контактными.
Коммерсантъ Казань 20 мая в 03:49
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Происшествия
Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО Анатолия Быкова
Красноярский краевой суд оставил под стражей предпринимателя и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова, апелляция его защиты на арест была отклонена.
Интерфакс 04:25
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
Здоровье
В России предупредили о росте смертности от рака на фоне пандемии
Онколог предупредил о возможном росте смертности от рака на фоне пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:43
Политика
МИД: Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу
Читайте такжеСША выдвинули ВОЗ условия для продолжения финансирования Вместе с тем, президент США Дональд Трамп не исключает, что его решение по выходу из Договора по открытому небу может быть изменено, если Москва начнет следовать документу и выполнять все прописанные в нем условия.
Общественное телевидение России 03:26
Общество
В Минздраве оценили сроки появления вакцины от коронавируса
По словам министра, первые результаты испытаний вакцины станут известны в конце июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:44
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Здоровье
В Саратовской области остаются 23 карантинных очага по бешенству
Ситуация по бешенству животных постоянно находится под контролем.
Взгляд-инфо 03:38
Наука
Кубанские туры передали домашним козам защиту кишечника
Оказалось, что незадолго до одомашнивания (по разным оценкам и в разных местностях — от 13000 до 47000 лет назад) безоаровые козлы — по крайней мере, армянские и анатолийские — скрещивались с кубанскими турами.
N+1 вчера в 02:42
Армия и оружие
Немецкие «Леопарды» и польские РТ-91 отработали бросок на Псков
Стоит отметить, что съемке маневров было уделено огромное внимание: фотографы и операторы фиксировали каждое движение военных, а дроны с камерами постоянно кружили над полигоном.
Утро.ru 04:27
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Кино
Netflix убрал непристойную сцену из фильма «Назад в будущее 2»
Подписчики Netflix обнаружили, что из находящегося на потоковом сервисе фильма «Назад в будущее 2» был вырезан целый кусок, содержание которого, по всей видимости, сочли непристойным.
Киноафиша России 20 мая в 06:02
Происшествия
В Москве задержали издателя журнала «Флирт» за организацию проституции
Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что среди задержанных скандально известный издатель журнала "Флирт" Дмитрий Зяблицев.
РИА Новости 04:26
Общество
Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах
Роспотребнадзор на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов отказался от строгих норм рассадки авиапассажиров при перелете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Невские Новости 02:42
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов.
РИА Новости 01:06
Происшествия
В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков
Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
Общество
Путин внес в Госдуму поправки о патриотическом воспитании в школах
Президент Владимир Путин предложил внести поправки в закон об образовании, который касается организации воспитательной системы в этой сфере.
РБК вчера в 20:16
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39