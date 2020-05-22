Финансы

Банки.руБанки.руКурс рубля снижается в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара вырос на 79 копеек и составил 71,76 рубля, а евро подорожал до 78,34 рубля (плюс 64 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра следует ожидать ослабления рубля к доллару.
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