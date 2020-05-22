Финансы
Банки.руКурс рубля снижается в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара вырос на 79 копеек и составил 71,76 рубля, а евро подорожал до 78,34 рубля (плюс 64 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра следует ожидать ослабления рубля к доллару.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели милицию в боевую готовность
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции ДНР приведены в боевую готовность.
Коммерсантъ 20 мая в 12:32
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ
Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
Религия
Сегодня Церковь вспоминает Николая Чудотворца
Саратов 24 01:44
Футбол
Кикнадзе: осенью были вопросы к Семину в плане травм игроков
Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что в концовке осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) были вопросы к главному тренеру Юрию Семину относительно травм игроков.
РИА Новости 04:53
Политика
Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу
Решение о выходе США из Договора по открытому небу вступает в силу через шесть месяцев. Об этом заявил госсекретарь США Майкла Помпео.
Росбалт вчера в 15:13
Наука
С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 20 мая в 13:10
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Шоу-бизнес
Попавший в больницу экс-супруг Лолиты рассказал о своем состоянии
Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов впервые прокомментировал свое состояние после госпитализации.
ФАН вчера в 18:54
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину «Лед» за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело 20 мая в 11:53
Общество
В общежитии УрФУ выявили коронавирус
В одном из общежитий Уральского федерального университета в Екатеринбурге выявлено заражение коронавирусом.
Политсовет 05:00
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Общество
Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru 02:12
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с военным спутником
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником успешно стартовала с архангельского космодрома Плесецк.
Вести.Ru 04:30
Армия и оружие
Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Специалисты Южного военного округа прибыли в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Life.ru 03:44
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Армия и оружие
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
Ранее председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Минск ведет работу над совершенствованием ракетного вооружения собственного производства.
РИА Новости 04:17
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
Происшествия
Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»
27 июня 2017 года Симоновский суд Москвы приговорил к трём годам колонии издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и к двум годам условно — его гражданскую жену, главного редактора издания Станиславу Казакову по обвинению в организации проституции.
RT на русском вчера в 07:57
Кино
Новый трейлер фильма Нолана «Довод» представили необычным способом
Создатели фильма "Довод" придумали нетривиальный способ представить очередной трейлер картины.
Российская газета 03:55
Интернет
Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов
Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Общество
В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Происшествия
Под Хасавюртом спецназ начал преследование группы боевиков
Российская газета 03:40
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53