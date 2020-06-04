Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
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Общество
В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске
RT на русском 02:07
Общество
В России за сутки умерли 169 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 169 человек с коронавирусом.
Коммерсантъ 03:38
Общество
С Twitter и Facebook принудительно взыщут штрафы на 4 миллиона рублей
Судебные приставы будут принудительно взыскивать с компаний Twitter и Facebook назначенные судом штрафы.
ФедералПресс 02:52
Армия и оружие
Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК 02 июня в 10:11
Спорт
Летняя Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате
РИА Оренбуржье 02:46
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвасталась результатами похудения
Недавно Анна Семенович рассказала, что объявила войну лишнему весу.
Paparazzi.ru 02:01
Экономика
«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов
В прошлом году крупнейшую сделку по аренде офисов заключил «Ростелеком».
РБК 02:51
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
РИА Новости 00:40
Футбол
Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России
Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
Вести.Ru 01:53
Общество
В Астраханской области за сутки заразились ещё 75 человек
По состоянию на 4 июня в Астраханской области за сутки коронавирусной инфекцией заразились ещё 75 человек, сообщает региональный Минздрав.
Канал 7+ 02:28
Происшествия
В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками
В Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с вахтовиками, сообщается на сайте УМВД по региону.
РБК 01:57
Технологии
YouTube Music получит Bluetooth и аудиокниги из Google Play
Переход из Google Play Music в YouTube Music начался в прошлом месяце.
ITZine.ru 02:15
Наука
Определена наиболее незащищенная от коронавируса группа крови
Молекулярные биологи Европы пришли к выводу, что организм человека обладает мутацией, которая делает носителей второй группы крови наиболее уязвимыми к действию коронавируса.
Live24 вчера в 07:54
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 03:14
Здоровье
В России от коронавируса вылечились более 200 тысяч человек
«За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении.
URA.Ru 03:43
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb вчера в 11:59
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Как пишет портал drom.ru, на данный момент штрафы для владельцев брошенных автомобилей на улицах и во дворах взимаются только в некоторых субъектах России.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 02 июня в 11:20
Общество
На Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки
За последние сутки на Украине коронавирус выявили у 588 человек, что стало рекордом за все время исследований, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Взгляд.ру 02:41
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни
Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник 02 июня в 12:55
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Общество
В России выявили чуть больше 8 тысяч случаев коронавируса за сутки
По сообщению федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, в России за сутки подтвердилось еще 8 863 случая заболевания в 84 регионах.
Om1.ru 02 июня в 05:00
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Охлобыстина и Панина трусами
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что безуспешно пытается дозвониться до актеров Ивана Охлобыстина и Алексея Панина, чтобы «поговорить по-мужски».
НТВ 03:11
Автоспорт
Формула 1 отказалась от квалификационных гонок
Motorsport.com Россия 02 июня в 06:55
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Lenta.ru вчера в 15:12
Авто
Nissan упростит автомобили Infiniti
Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня 02 июня в 08:10