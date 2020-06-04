Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
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Армия и оружие
Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада
Во Владикавказе осудили полковника мотострелковой бригады Евгения Телешева за то, что он избил двух своих подчиненных, один из которых, будучи в командировке в Сирии, выстрелил по машине охранников президента страны Башара Асада, сообщает «Коммерсант».
Рамблер 04:28
Общество
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске
3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК вчера в 14:49
Политика
Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram
В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил его основатель Павел Дуров.
ТАСС 05:06
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Культура
Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Юрий Лоза раскритиковал певца Киркорова за странную шутку про аппендицит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:04
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали на 52% в мае
Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России в мае упали в 2 раза – до 63,033 тысячи с 130,846 тысячи проданных машин в мае прошлого года, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Вести.Ru 06:35
Происшествия
В уральском городе, где арестовали мэра, задержали и вице-мэра
В апреле 2020 года был задержан мэр Тугулыма Сергей Селиванов. Его обвинили в получении взятки в два миллиона рублей.
Политсовет 06:08
Политика
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 02 июня в 07:58
Общество
Температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов
Выше нормы прогреется воздух к ближайшим выходным, а на будущей неделе в столице ожидается выше 30 градусов тепла.
Российская газета 05:12
Экономика
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform 01 июня в 11:58
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Космос
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Игры
В Microsoft Store нашли страницу ремастера ролевой игры Kingdoms of Amalur: Reckoning
CyberSport.ru 04:47
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли отмечает 45-летие
Сегодня, 4 июня, свой юбилей отмечает известная голливудская актриса Анджелина Джоли: ей исполняется 45 лет.
Экспресс газета 01:14
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru вчера в 15:54
Авто
Bentley собрала последний экземпляр двигателя V8
Фото: Bentley С конвейера производственной площадки, расположенной в Англии, сошёл последний экземпляр по-настоящему легендарного силового агрегата V8 6.
Daily-Motor.Ru вчера в 12:02
Кино
«Чернобыль» стал фаворитом номинаций телепремии BAFTA
Фаворитом номинаций в 2020 году стал сериал HBO о ядерной катастрофе в СССР "Чернобыль".
Газета.Ru 06:19
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Интерфакс вчера в 17:04
Футбол
«Бешикташ» отказался продавать Ларина в ЦСКА
Нападающий «Бешикташа» Кайл Ларин попал в сферу интересов ЦСКА.
Metaratings вчера в 03:05
Армия и оружие
Су-57 не помеха: Китай опережает Россию по истребителям
Построен он будет уже, скорее, не по советскому образцу, а американскому, но что самое главное, на его палубу будут садиться истребители пятого поколения.
Утро.ru 00:21
Хоккей
«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека
Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 06:26