Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
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Рубль упал после открытия торгов

Телеканал 360°03:50

Курс доллара вырос до 68,92 рубля на открытии торгов МосБиржи

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Курс доллара взлетел

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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов 4 июня

Газета.Ru03:41

Доллар подорожал до 68,90 рубля

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Курс евро вновь превысил 77 рублей

Компания03:29

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:01
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Армия и оружие

Полковник избил солдат за выстрел по машине охраны Асада

Во Владикавказе осудили полковника мотострелковой бригады Евгения Телешева за то, что он избил двух своих подчиненных, один из которых, будучи в командировке в Сирии, выстрелил по машине охранников президента страны Башара Асада, сообщает «Коммерсант».
Рамблер 04:28
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Общество

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске

3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК вчера в 14:49
2,1K
Политика

Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram

В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил его основатель Павел Дуров.
ТАСС 05:06
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Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

РБК 04:53
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
3,3K
Политика

Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси

46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
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Культура

Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Юрий Лоза раскритиковал певца Киркорова за странную шутку про аппендицит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:04
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Авто

Продажи новых автомобилей в России упали на 52% в мае

Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России в мае упали в 2 раза – до 63,033 тысячи с 130,846 тысячи проданных машин в мае прошлого года, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Вести.Ru 06:35
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Происшествия

В уральском городе, где арестовали мэра, задержали и вице-мэра

В апреле 2020 года был задержан мэр Тугулыма Сергей Селиванов. Его обвинили в получении взятки в два миллиона рублей.
Политсовет 06:08
Политика

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
1,7K
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 02 июня в 07:58
3,4K
Общество

Температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов

Выше нормы прогреется воздух к ближайшим выходным, а на будущей неделе в столице ожидается выше 30 градусов тепла.
Российская газета 05:12
Экономика

Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
20
Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Гаджеты

Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone

Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform 01 июня в 11:58
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Космос

При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
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Футбол

Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
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Игры

В Microsoft Store нашли страницу ремастера ролевой игры Kingdoms of Amalur: Reckoning

CyberSport.ru 04:47
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли отмечает 45-летие

Сегодня, 4 июня, свой юбилей отмечает известная голливудская актриса Анджелина Джоли: ей исполняется 45 лет.
Экспресс газета 01:14
Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru вчера в 15:54
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Авто

Bentley собрала последний экземпляр двигателя V8

Фото: Bentley С конвейера производственной площадки, расположенной в Англии, сошёл последний экземпляр по-настоящему легендарного силового агрегата V8 6.
Daily-Motor.Ru вчера в 12:02
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Кино

«Чернобыль» стал фаворитом номинаций телепремии BAFTA

Фаворитом номинаций в 2020 году стал сериал HBO о ядерной катастрофе в СССР "Чернобыль".
Газета.Ru 06:19
Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Интерфакс вчера в 17:04
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Футбол

«Бешикташ» отказался продавать Ларина в ЦСКА

Нападающий «Бешикташа» Кайл Ларин попал в сферу интересов ЦСКА.
Metaratings вчера в 03:05
Армия и оружие

Су-57 не помеха: Китай опережает Россию по истребителям

Построен он будет уже, скорее, не по советскому образцу, а американскому, но что самое главное, на его палубу будут садиться истребители пятого поколения.
Утро.ru 00:21
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Хоккей

«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека

Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 06:26
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