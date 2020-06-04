Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.
РИА Новости 02:15
Авто
Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant
Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня вчера в 05:29
Политика
Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции
Парламент Украины на заседании в четверг уволил Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, такое решение поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:14
Технологии
«ВКонтакте» запустила аналогичный TikTok сервис «Клипы»
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы", управлять которым можно с помощью жестов.
Экономика сегодня 03:30
Происшествия
В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства
Российская газета 03:11
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Футбол
Валерий Карпин рассказал о первом тренировочном дне ФК «Ростов»
Rostov.ru вчера в 15:34
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Армия и оружие
Сирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:19
Политика
Путин решил провести голосование по поправкам к Конституции 1 июля
Памфилова предложила проводить голосование не только в помещениях, но и в мобильных участках.
Муксун.fm 01 июня в 12:23
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов в Норвегии
Оползень шириной более 600 метров унес в открытое море восемь домов на мысе Кракнесет в норвежской коммуне Алта.
Народные новости 03:07
Общество
Во Владимирской области подтверждено еще 55 случаев коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и региональный Центр гигиены и эпидемиологии опубликовали данные мониторинга за эпидситуацией за последние сутки За сутки в регионе лабораторно подтверждено еще 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (по состоянию на 10 утра 4 июня).
Владимирские ведомости 02:51
Общество
Прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung
Прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена, сообщает Reuters.
Ведомости 02:38
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета вчера в 08:25
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета вчера в 21:29
Авто
Российский авторынок с пробегом возвращает свои позиции
Аналитики отмечают, что ослабление ограничительных мер, связанных с коронавирусом, возвращает к жизни российский авторынок машин с пробегом.
Тарантас Ньюс 02 июня в 02:00
Футбол
Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России
Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
Вести.Ru 01:53
Экономика
На Украине выросли цены на фрукты и ягоды
Цены на фрукты и ягоды на Украине достигли исторического максимума по состоянию на начало июня 2020 года.
Известия вчера в 20:51
Армия и оружие
Украина сочла незаконным задержание своего военного в Крыму
Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины прокомментировало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского.
Московский Комсомолец вчера в 05:05
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
ФССП начала принудительное взыскание штрафов с Facebook и Twitter
Российские приставы начали процесс по принудительному взысканию штрафов по четыре миллиона рублей с Facebook и Twitter, следует из базы данных ФССП.
РИА Новости 03:41
Кино
HBO показал новый тизер сериала «Страна Лавкрафта»
NewInform 01:20
Политика
Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку. Он подписал соответствующий указ.
Компания вчера в 12:16
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Происшествия
Глава НИИ физреабилитации Блюм объявлен в международный розыск
Следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей.
ТАСС 04:10
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38