Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 20 копеек — до 68,87 рубля.
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Курс доллара взлетел

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Рубль упал после открытия торгов

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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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Общество

В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.
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Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
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Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Парламент Украины на заседании в четверг уволил Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, такое решение поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:14
Технологии

«ВКонтакте» запустила аналогичный TikTok сервис «Клипы»

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы", управлять которым можно с помощью жестов.
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Происшествия

В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства

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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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Футбол

Валерий Карпин рассказал о первом тренировочном дне ФК «Ростов»

Rostov.ru вчера в 15:34
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Армия и оружие

Сирия получила вторую партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:19
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Политика

Путин решил провести голосование по поправкам к Конституции 1 июля

Памфилова предложила проводить голосование не только в помещениях, но и в мобильных участках.
Муксун.fm 01 июня в 12:23
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
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Происшествия

Мощный оползень унес в море восемь домов в Норвегии

Оползень шириной более 600 метров унес в открытое море восемь домов на мысе Кракнесет в норвежской коммуне Алта.
Народные новости 03:07
Общество

Во Владимирской области подтверждено еще 55 случаев коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области и региональный Центр гигиены и эпидемиологии опубликовали данные мониторинга за эпидситуацией за последние сутки За сутки в регионе лабораторно подтверждено еще 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (по состоянию на 10 утра 4 июня).
Владимирские ведомости 02:51
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Общество

Прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung

Прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена, сообщает Reuters.
Ведомости 02:38
Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Российская газета вчера в 08:25
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Происшествия

Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии

Российская газета вчера в 21:29
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Авто

Российский авторынок с пробегом возвращает свои позиции

Аналитики отмечают, что ослабление ограничительных мер, связанных с коронавирусом, возвращает к жизни российский авторынок машин с пробегом.
Тарантас Ньюс 02 июня в 02:00
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Футбол

Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России

Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
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Экономика

На Украине выросли цены на фрукты и ягоды

Цены на фрукты и ягоды на Украине достигли исторического максимума по состоянию на начало июня 2020 года.
Известия вчера в 20:51
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Армия и оружие

Украина сочла незаконным задержание своего военного в Крыму

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины прокомментировало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского.
Московский Комсомолец вчера в 05:05
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Путешествия

Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
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Происшествия

Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца

REGNUM 00:42
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Общество

ФССП начала принудительное взыскание штрафов с Facebook и Twitter

Российские приставы начали процесс по принудительному взысканию штрафов по четыре миллиона рублей с Facebook и Twitter, следует из базы данных ФССП.
РИА Новости 03:41
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HBO показал новый тизер сериала «Страна Лавкрафта»

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Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку. Он подписал соответствующий указ.
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Глава НИИ физреабилитации Блюм объявлен в международный розыск

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей.
ТАСС 04:10
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
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